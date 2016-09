DE MOÇAMBIQUE PARA A RAS: Reduzem incursões de caçadores furtivos

PELA primeira vez, em vários anos, o número de incursões de caçadores furtivos a partir de Moçambique para o abate de rinocerontes nos parques sul-africanos caiu drasticamente.

Segundo Lopes Pereira, chefe do Departamento de Fiscalização na Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC), dados oficiais indicam para a diminuição em 82 por cento de perdas de rinocerontes abaixo dos níveis de 2015. Porém, do lado de Moçambique o decréscimo é de apenas 50 por cento.

Isto é explicado, segundo ele, pela facilidade comparável com que os caçadores furtivos podem entrar e sair da área, sendo uma noite versus três noites no Parque Nacional do Kruger..

Falando no decurso das III Jornadas Jurídicas do Ministério Público, recentemente realizadas em Maputo, Pereira explicou que nos primeiros seis meses do ano em curso tinham sido detidos do lado sul-africano 173 caçadores e apreendidas 93 armas de grande calibre.

Do lado correspondente de Moçambique (Great Lubombo Conservancy e Parque Nacional do Limpopo) foram detidos, no mesmo período, 13 caçadores furtivos e apreendidas 14 armas, tendo sido perdidos quatro rinocerontes (16 por cento) de um total de 24 que frequentam a área longo da fronteira em território moçambicano.

“Por outro lado, o número de detenções do lado moçambicano subiu para 175 por cento, comparado com 2015, bem como as armas apreendidas em 250 por cento. Estes índices resultam da acção combinada dos parceiros envolvidos na protecção e fiscalização com o envolvimento decisivo dos operadores privados e o apoio de uma organização não-governamental (International Anti-Poaching Foundation), com quem a ANAC assinou um memorando de entendimento.

Os operadores e esta organização apoiam na logística e treino dos fiscais, disponibilizando ao mesmo tempo meios de vigilância, comunicação e resposta rápida às incursões, tais como cães farejadores, transporte terrestre, helicóptero e um avião pequeno de vigilância”, explicou Pereira.

A fonte referiu que entre 2006 e 2015 mais de 186 quilogramas de cornos de rinoceronte foram apreendidos em Moçambique. Embora comparativamente constitua uma pequena porção quando comparado com a África do Sul (535kg), a mesma foi superior às quantidades apreendidas no Zimbabwe (54kg), Quénia (50kg) e outros países africanos (140kg).

O chefe da Fiscalização na Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) explicou ainda que no tráfico está demonstrado o envolvimento de cidadãos vietnamitas, norte-coreanos e chineses. Estes cidadãos quando interceptados ficam apenas penalizados com multas, de acordo com a lei vigente e devido à insuficiente diligência do judiciário.