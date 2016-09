Faltam infra-estruturas para o ensino em Nampula

A PROVÍNCIA de Nampula precisa de construir por ano cerca de cinquenta novas salas de aula com material convencional para reduzir o número de alunos por turma, situado actualmente em 70, para 45 nos próximos cinco anos.

Segundo Júlio Mendes, director provincial da Educação e Desenvolvimento Humano em Nampula, o crescimento acelerado dos efectivos escolares coloca sérios desafios ao sector que dirige, sobretudo no que tange aos esforços para garantir as condições indispensáveis para a melhora da qualidade do ensino.

“Podemos trabalhar arduamente visando alcançar melhorias na componente de gestão escolar e pedagógica, como tem acontecido nos últimos anos, mas não lograremos resultados positivos senão assegurarmos a construção acelerada de infra-estruturas escolares com material convencional” - disse Mendes.

A fonte falava no encontro de avaliação das actividades levadas a cabo este ano pelos parceiros do sector da Educação em Nampula, realizado esta semana.

Mendes pediu aos parceiros do sector que dirige em Nampula para aliarem-se ao desafio da construção acelerada de salas de aula, bem assim na produção de material didáctico para disponibilização aos distritos onde trabalham.

A província de Nampula conta neste momento com 4500 salas de aula, sendo que perto da metade daquele número foi construído com a colaboração directa de algumas organizações parceiras e comunidades com recurso a material precário e com dimensões bastante reduzidas.

Na cidade-capital provincial, onde se concentra o maior universo de alunos, há muitas turmas que recebem aulas ao relento devido à escassez de salas. Esta situação exige resposta do Governo e de parceiros através da conjugação de esforços no domínio da planificação e recursos financeiros do sector da Educação e Desenvolvimento Humano e seus parceiros.

Para o ano lectivo 2017 a província espera matricular cerca de 400 mil crianças que vão entrar pela primeira vez no ensino, o que vai elevar os efectivos escolares dos cerca de 1.300 milhões de alunos para 1.700 milhões, o que eleva o desafio do sector da Educação e Desenvolvimento Humano em Nampula.

Noutro desenvolvimento, Júlio Mendes pediu aos parceiros para serem mais programáticos na escolha dos distritos onde actuam.

“Os distritos devem sentir o impacto das actividades que os parceiros da Educação e Desenvolvimento Humano desenvolvem. Não tem sentido o que ainda continuamos a assistir relacionado com a concentração e sobreposição de actividades ao nível dos distritos por parte de algumas organizações parceiras”, sublinhou Mendes.

Neste momento a província tem um défice de mil salas de aula de alvenaria para fazer face à demanda que resulta do crescimento populacional naquela região mais habitada do país.

Sossegou aos parceiros que a falta de assiduidade dos professores na leccionação das aulas é uma questão que está a merecer atenção do seu sector. Os docentes que se fazem presentes na escola e não lecionam devem, segundo a lei, ser averbados a falta correspondente.