Moçambique regista 223/dia de novas infecções por HIV

MOÇAMBIQUE regista, diariamente, 223 novas infecções por HIV/SIDA, sobretudo na camada juvenil, segundo Idalina Libombo, secretária executiva adjunta do Conselho Nacional de Combate à SIDA (CNCS), falando no âmbito da I Sessão do Conselho Directivo do CNCS, que decorreu esta manhã na cidade de Maputo.

Durante o encontro, dirigido pelo Primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, foi apresentada a declaração política de HIV/SIDA de 2016 e analisadas as matrizes e metas que Moçambique deve adoptar para combater a doença nos próximos anos.

Os participantes, entre os quais membros do Governo, sociedade civil e sector privado, analisaram ainda o ponto de situação da divulgação e operacionalização do Plano Estratégico de Reposta ao HIV/SIDA (PEN IV 2015-2019).