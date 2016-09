Recenseamento Geral da População e Habitação: Censo Piloto arranca hoje

ARRANCA hoje, no país, o Censo Piloto, uma operação integrada nos preparativos do IV Recenseamento Geral da População e Habitação, a ter lugar próximo ano.

Com a duração de 15 dias, o exercício deverá abranger todas as pessoas residentes nos locais seleccionados. Esta é uma actividade que tem por finalidade testar o nível de organização, metodologias, procedimentos e, sobretudo, os possíveis constrangimentos da operação, para corrigir e tomar medidas cautelares antes do censo propriamente dito.

Para este exercício foram selecionados 11 locais, sendo um em cada uma das províncias, entre zonas urbanas e rurais, totalizando 45.000 áreas de enumeração.

Trata-se de Luelele, no distrito de Mandimba, no Niassa; Ngapa-Sede, em Mueda, na província de Cabo Delgado; Unidade, no posto administrativo da Ilha de Moçambique, em Nampula; Manhaua “B”, no posto administrativo Urbano 4, em Quelimane, Zambézia; Mphende-Sede, em Màgoe, Tete; a aldeia de Amatongas-Sede, no distrito de Gondola, em Manica; Munhava Central, em Sofala; Pembe-Sede, no distrito de Homoíne, em Inhambane; Combomune-Estação, em Gaza; Mapulanguene-Sede, no distrito de Magude, em Maputo, e o bairro de Urbanização, na cidade de Maputo.

Tendo em conta este exercício, foram formalizados há uma semana os Gabinetes de Recenseamento ao nível central, provincial, distrital, posto administrativo e de localidade. O facto ocorreu no decurso da II Sessão do Conselho Coordenador do Recenseamento Geral da População e Habitação (CCRGPH), órgão de coordenação das operações desta natureza.

O encontro foi orientado pelo Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, na sua qualidade de presidente. Com a criação destas estruturas, que têm a responsabilidade de executar todas as actividades censitárias no país, completa-se mais uma etapa da preparação do IV Recenseamento Geral da População e Habitação

O órgão integra os ministros da Economia e Finanças, das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, da Educação e Desenvolvimento Humano, dos Transportes e Comunicações, da Defesa Nacional, do Interior, da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, da Agricultura e Segurança Alimentar e da Administração Estatal e Função Pública e pelos presidente e vice-presidente do INE e, ainda, pelo secretário do CCRGPH, quadro sénior do INE.

Através dos recenseamentos, o país fica a saber,de forma detalhada, o número e as condições de vida dos seus habitantes, o tipo e o número de habitações existentes, as condições de saneamento, de abastecimento de água, de educação, de saúde, entre outros aspectos populacionais e habitacionais.

Com estes dados, tanto as instituições públicas, assim como as privadas estarão em condições de planificar os investimentos necessários para satisfazer as necessidades da população.

Os censos, segundo o Instituto Nacional de Estatística, para além de serem um exercício exaltante, de patriotismo e cidadania, são, igualmente, importantes porque através deles são produzidas informações que constituirão a base de dados para a formulação de políticas públicas no país.