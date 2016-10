DISTRIBUÍDA EM MAPUTO: Laboratório sul-africano reitera qualidade da água

UM laboratório sul-africano acaba de garantir que a água consumida em Boane, Matola e Maputo é segura e não possui cianobactérias tóxicas. A garantia surge na sequência da publicação, em Agosto, de uma notícia indicando que a água da albufeira dos Pequenos Libombos, província de Maputo, de onde é captada, contém cianobactérias tóxicas com um nível 44 vezes acima do estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os dados foram avançados, há dias, por uma pesquisadora da Universidade Eduardo Mondlane.

Em resposta a um pedido da empresa Águas da Região de Maputo (AdeM), o Rand Water, uma instituição sul-africana, analisou três amostras, sendo uma do recurso bruto, outra após o tratamento ainda no Umbeluzi e a terceira extraída do Centro Distribuidor da Maxaquene, na cidade de Maputo.

Os resultados recebidos semana passada indicam que em nenhuma das três amostras há cianobactérias tóxicas. Aliás, Gracinda Macuácua, chefe do Departamento de Controlo da Qualidade da Água na AdeM, explicou que as análises indicam também que mesmo as demais bactérias detectadas nas três amostras estão “muito abaixo do limite de 500 células/ml aplicado para água potável”.

Um estudo realizado por Olívia Pedro, pesquisadora do Centro de Biotecnologia da Universidade Eduardo Mondlane (CB-UEM) com base em 40 amostras colhidas entre Outubro de 2009 e Junho de 2010 indicou haver elevados índices de cianobactérias tóxicas associada à presença de altos níveis de pH. A pesquisa foi apresentada no II Congresso de Veterinária, realizado em Julho na cidade de Maputo.

Olívia Pedro avançou que os resultados do estudo foram apresentados à empresa AdeM que abastece as cidades de Maputo e Matola e o distrito de Boane com água proveniente da barragem dos Pequenos Libombos.

Dias depois, o Laboratório Nacional de Higiene, Água e Alimentos (LNHAA) afastou a hipótese de toxicidade de água que é fornecida aos consumidores dos municípios de Maputo, Matola e Boane.

A directora do LNHAA, Nivalda Bomba, garantiu, falando ao “Notícias”, que esta instituição, certificada com padrões internacionalmente reconhecidos, tem feito um controlo periódico da água que é disponibilizada e, por isso, tranquiliza os consumidores.

Mesmo assim, a AdeM optou em solicitar uma análise do Rand Water, cujos resultados vem a tranquilizar ainda mais os consumidores e público em geral no que se refere à qualidade da água distribuída em Boane, Matola e cidade de Maputo.