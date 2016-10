VINHAM 44 ESCONDIDOS NUM CONTENTOR: Camião capota e mata quatro imigrantes ilegais

QUATRO imigrantes ilegais de nacionalidade etíope morreram e outros 40 contraíram ferimentos entre graves e ligeiros, na madrugada da última sexta-feira,no distrito de Nangade, província de Cabo Delgado, depois que o camião em que viajavam despistou e embateu violentamente contra uma outra viatura na faixa de rodagem contrária.

Os imigrantes ilegais viajavam escondidos num contentor transportado por um camião de marca Mitsubishi Canter, com a chapa de inscrição AAC281MN, que seguia de Nangade, em direcção à cidade de Pemba.

Dados avançados pelo Serviço Nacional de Migração (SENAMI) indicam que estes terão embarcado no camião a partir de Nangade, limite fronteiriço com a Tanzania.

Depois de socorridos e assistidos no Hospital Provincial de Pemba, 21 pacientes tiveram alta e encontram-se retidos na 3.ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique (PRM), aguardando pelo repatriamento.

Os restantes continuam a receber tratamento médico e, uma vez recuperados, terão o mesmo destino.

Segundo Cira Fernandes, porta-voz da Migração, o motorista do camião fugiu após a ocorrência, estando as autoridades policiais a trabalhar no sentido de o identificar e responsabilizá-lo.

De igual modo, decorrem diligências com vista à localização do proprietário do camião para que, juntamente com o seu motorista, sejam responsabilizados pelo repatriamento dos ilegais à sua proveniência.

A lei estabelece que quem auxiliar ou dar abrigo aos imigrantes ilegais no território nacional fica responsabilizado pela sua alimentação, isto durante o tempo em que estiverem sob custódia policial e, por fim, pelo seu repatriamento.

Para o SENAMI, porque o acidente é considerado um desembarque de imigrantes ilegais, o motorista deverá pagar uma multa de 12 mil meticais, alimentá-los na esquadra enquanto aguardam pela ordem de expulsão e responder criminalmente. O auxílio à imigração ilegal é punível com uma pena de prisão de dois a oito anos de cadeia e ao pagamento de uma multa correspondente ao grau da infracção.

A porta-voz fez saber que nenhum dos 44 imigrantes ilegais etíopes tinha passaporte ou qualquer outro documento de identificação.