Imigração ilegal: PRM admite envolvimento de elementos da corporação

A POLÍCIA da República de Moçambique (PRM) em Cabo Delgado admite a possibilidade de conivência de alguns elementos da corporação na facilitação da entrada de imigrantes ilegais no país.

A situação ficou evidente na passada sexta-feira, quando o carro em que seguiam clandestinamente 44 imigrantes se envolveu num acidente de viação que resultou na morte 4 pessoas e ferimento de outras 40, entre graves e ligeiros.

De acordo com Malva Brito, da secção de imprensa no Comando Provincial da PRM, não se sabe por onde terão entrado os imigrantes, de origem etíope, mas anotou que a viatura em que seguiam bateu numa outra que estava estacionada algures no distrito de Macomia.

Fez saber que o normal seria a viatura ter sido neutralizada nos postos de controlo de Awasse ou Miangaleua, mas, incompreensivelmente, ela conseguiu chegar ao distrito de Macomia, com todos os seus ocupantes.

“A PRM tem ordens expressas de controlar a movimentação de estrangeiros ilegais nas fronteiras assim como no interior do país ”, explicou Brito.

Neste caso, segundo a fonte, apesar de ser noite, havia obrigação da Polícia estacionada nos postos de controlo ao longo da estrada de saber o que estava a acontecer.

Até aqui não há nenhum elemento da PRM a ser investigado, mas assegurou que se está a trabalhar para a descoberta da verdade, o que poderá fazer com que os elementos envolvidos sejam punidos com penas que vão até à expulsão das fileiras da corporação.

“Pode ser que tenha havido conivência, mas ainda estamos a trabalhar para apurar a verdade. Aqueles imigrantes vinham transportados num camião e passaram por muitos sítios onde podiam ser neutralizados, pelo que não restam dúvidas de que se trata de uma rede clandestina de facilitação de imigração ilegal, que pode contar com conivência de alguns colegas”, disse Brito.

Enquanto isso, dois imigrantes feridos no acidente continuam sob cuidados intensivos e tudo indica que poderão ser transferidos para o Hospital Central de Nampula, enquanto outros 29 já receberam alta e se encontram retidos na 3.ª esquadra da PRM, à espera de serem devolvidos às origens.

“O motorista da viatura está a monte, mas já conseguimos localizar o proprietário da viatura, que diz que não sabia que o seu motorista transportava imigrantes ilegais. Neste caso, apesar de dizer que não sabia, o proprietário da viatura será responsabilizado pela devolução de todos os imigrantes até à fronteira por onde entraram”, anotou Malva Brito.