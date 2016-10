Após baleamento mortal em Nampula: População amotina-se junto ao comando da PRM

UM grupo de cerca de uma centena de pessoas amotinou-se ontem defronte do edifício onde funciona o Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Pemba para exigir justiça, em protesto contra alegada má actuação de um membro da corporação, que se traduziu na morte, por baleamento, de um cidadão na noite de terça para quarta-feira, no bairro de Cariacó, arredores daquela urbe.

Segundo soube o nosso Jornal junto de Momade Machude, irmão do finado, que na altura do baleamaneto estava na sua companhia, tudo começou quando o elemento da PRM entrou na viatura em que os dois seguiam.

“Estávamos a passear. O meu irmão estava a conduzir, mas, na Avenida 25 de Setembro, notámos que um carro da Polícia nos seguia e, chegados à zona do Embondeiro, um elemento da Polícia subiu na carroçaria do carro, meu irmão parou, pelo que, sem nada mais, o polícia disparou contra meu irmão na cabeça, que perdeu a vida na hora, e o homem retirou-se do local”, contou Machude.

O baleamento mortal provocou a fúria da população, entre familiares, amigos e outros residentes do bairro de Natite, onde residia o finado, que na manhã de ontem decidiram aglomerar-se defronte do Comando Provincial da PRM, onde aos gritos exigiam a cabeça do elemento da PRM para efeitos de linchamento.

A situação, que durou cerca de 2 horas, obstruiu momentaneamente a circulação de viaturas na via.

Os ânimos só foram amainados quando o chefe das operações pediu calma, para depois se reunir com os familiares do finado, a quem garantiu apoiar nas exéquias fúnebres, segundo contou ainda Momade Machude.

“Disseram-nos que a primeira coisa que temos de fazer é o enterro, para mais tarde falarmos sobre as razões do baleamento, responsabilização do autor, os direitos que temos como familiares, e porque o corpo não está em condições, devido à forma como foi baleado, aceitamos”, afirmou Machude.

Entretanto, a Polícia, na voz de Malva Brito, da Secção de Imprensa no Comando Provincial, confirma a ocorrência, mas evitou dar detalhes sobre a mesma, alegando que o sector ainda não possui elementos suficientes para o efeito.

Contudo, fez saber que foi constituída uma equipa envolvendo membros da Polícia de Investigação Criminal e de outros ramos para efeitos de peritagem do assunto.

“Só posso dizer que o membro da PRM que se envolveu nesse baleamento encontra-se sob custódia policial para averiguações. A Polícia já está a trabalhar para apurar as circunstâncias do baleamento. Importa referir que o comando provincial vai apoiar a família para questões do funeral e foi constituída uma comissão para o feito”, referiu.