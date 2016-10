Assistência alimentar para 213 mil pessoas

MAIS de 213 mil pessoas afectadas pela estiagem e seca estão a beneficiar de géneros alimentícios em Tete, como resultado de uma campanha de solidariedade interna para com as famílias necessitadas, lançada pelo Governo.

O fenómeno afecta mais os distritos de Changara, Marara, Cahora Bassa e Mágoè, bem como parte de Moatize, Dôa e Mutarara, segundo a secretária permanente (SP) do Governo provincial, Lina Portugal.

A estiagem e seca não permitiram que os camponeses pudessem colher nas suas machambas, embora tenham insistido nas sementeiras, chegando até à quarta, porque lançavam a semente à terra logo que houvesse alguma humidade, que, no entanto, não permanecia durante muito tempo.

Para minorar o sofrimento dos afectados, o Governo de Tete lançou uma campanha de solidariedade interna para com as pessoas necessitadas, uma iniciativa que está a dar resposta positiva.

Com base nos produtos doados e valor monetário, o Governo vai adquirindo os víveres para a distribuição a pessoas carenciadas. Há grupos que recebem gratuitamente os alimentos, mas outros, com capacidade produtiva, recebem a comida através do programa “Comida pelo Trabalho”.

“Encontrámos uma forma para assistir aos afectados pela estiagem e seca, que é o programa Comida pelo Trabalho, que se prolongará até ao próximo mês de Março, altura em que os camponeses começarão a fazer as primeiras colheitas da campanha agrícola”, explicou Lina Portugal, citada pela AIM.

“Tendo em conta a capacidade do Governo e de seus parceiros no fornecimento de produtos alimentares, principalmente o milho e feijão, nós definimos os critérios, primeiro olhando para as pessoas que não têm capacidade para o trabalho, que são os deficientes, pessoas idosas, crianças chefes de família e as mulheres grávidas, que gozam de prioridade na assistência”, sublinhou a SP do Governo de Tete.

Terminada que foi a primeira fase, em que a distribuição era abrangente, porque não era ético condicionar a comida ao trabalho, agora foram estabelecidos os critérios, de modo a haver uma comparticipação dos beneficiários, fazendo algum trabalho.

Segundo Lina Portugal, o Governo tem estado a sensibilizar os camponeses para a prática da agricultura nas zonas baixas, produzindo hortícolas, uma medida que tem sido acatada por parte das comunidades.