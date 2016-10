SEGUNDO O PR: SERNIC vai dinamizarresponsabilização criminal

A CRIAÇÃO do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) é um passo qualitativo no combate ao crime, sobretudo na vertente da responsabilização criminal e resposta às formas cada vez mais sofisticadas do crime, imunes aos métodos tradicionais prevalecentes.

Esta é a convicção do Presidente da República e Comandante-em-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe Nyusi, que na última quinta-feira falava na abertura do XXVI Conselho Coordenador do Ministério do Interior, que hoje encerra no posto administrativo da Maluana, distrito da Manhiça, província de Maputo.

Trata-se, segundo Nyusi, de uma instituição que vai dar uma nova dinâmica não só à Polícia como também ao sector de Administração da Justiça, que passará a contar com evidências cientificamente comprovadas e que permitirão à Justiça ser mais transparente, célere e justa.

“É uma feliz constatação que, na sua versão modernizada, o Serviço Nacional de Investigação Criminal poderá contar com os largos anos de experiência de que os seus agentes são dotados. A criação deste serviço traz consigo mudanças estruturantes na matriz tradicional da organização policial e do Ministério do Interior”, disse.

Ajuntou que o MINT deve dedicar atenção especial à análise das implicações das mudanças trazidas no quadro das reformas do sector, de modo a ajustar a sua acção aos pressupostos da lei, sempre no sentido de garantir melhor prestação de serviços ao cidadão, evitando, deste modo, possíveis conflitos.

“Uma melhor coordenação e clareza da actuação da Polícia e das autoridades da Justiça poderá constituir uma valiosa contribuição para a mitigação do fenómeno da justiça pelas próprias mãos, que ainda assistimos no nosso país” - referiu.

Entretanto, o Presidente disse que a sociedade acompanha com muita tristeza, e de forma recorrente, notícias sobre crimes de vária natureza no nosso país. Estes crimes acontecem, por um lado, porque se registam falhas no exercício dos nossos direitos e liberdades como cidadãos e, por outro, porque o convívio familiar não construiu suficientemente valores morais capazes de afastar alguns dos nossos compatriotas de práticas que atentam contra a lei, a ordem e segurança públicas.

“Urge, pois, que as várias instituições sociais responsáveis pela transmissão e promoção de valores morais reassumam na íntegra o seu papel de educadores. Trata-se de um trabalho complexo e de dimensão multidisciplinar que concorre para moldar o indivíduo e direccioná-lo sempre para o exercício da cidadania, do cumprimento da lei e do respeito pela ordem e tranquilidade públicas, absorvendo o sentido de solidariedade”, apelou.