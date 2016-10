Falta de dinheiro condiciona construção de novas pontes

O GOVERNO Provincial da Zambézia está a encontrar dificuldades de mobilização de financiamento para o projecto de construção de novas pontes sobre os rios Licungo e Malei, na cidade de Mocuba e na Maganja da Costa, respectivamente.

Devido ao facto, segundo o director provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Artur Graciano, o assunto já foi remetido à consideração do Governo Central, tendo em conta o nível de financiamento e as propostas técnicas em estudo para a concretização do projecto.

Para o caso da ponte sobre o rio Malei, na Maganja da Costa, destruída pelas cheias do ano passado, as obras de reposição, numa extensão de cerca de três quilómetros, estão avaliadas entre 25 e 30 milhões de dólares norte-americanos.

Já em relação à ponte sobre o Licungo, na cidade de Mocuba, na estrada centro/nordeste, foi necessário tomar uma decisão em função do valor disponível para se fazer a intervenção de emergência.

Deste modo, com parte do fundo disponível foi possível reconstruir o encontro norte da ponte e melhorar o do sul.

“Fora do pacote disponível, nada se podia fazer. Então, a decisão foi criar condições para o trânsito em segurança, enquanto ao nível central se vão discutindo soluções mais sustentáveis”, explicou Artur Graciano.

Acrescentou que neste momento decorrem estudos visando encontrar uma melhor opção para as duas infra-estruturas, nomeadamente a viabilidade económica, o comportamento da bacia hidrográfica e se será ou não necessário movimentar a ponte para um outro ponto e as implicações em termos de indemnizações em caso de reassentamento.

Entretanto, está em curso um trabalho de manutenção rotineira de estradas com o objectivo de permitir a sua transitabilidade, sobretudo na época chuvosa e ciclónica que se avizinha.

No total, de acordo com o director provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, serão intervencionadas 4900 quilómetros de estradas.

Sobre as obras das 13 pontes no troço Nampevo, na Zambézia, e Cuamba, no Niassa, Artur Graciano disse que o empreiteiro já está no terreno a trabalhar e o plano prevê a conclusão em Agosto do próximo ano.

Disse ainda que o Governo se reuniu, recentemente, com a construtora, que prometeu a entrega das infra-estruturas em Junho de 2017, portanto, dois meses antes do prazo inicialmente acordado.

“As obras pararam em algum momento devido às calamidades naturais e aos cortes que aconteceram ao longo da estrada. Mas o empreiteiro já está no terreno a trabalhar”, explicou.

O mesmo acontece com as obras da segunda fase da estrada Mocuba/Milange, cujos prazos de execução terminaram em Junho último, mas ainda estão por terminar porque não foi possível trabalhar durante a época chuvosa.

“Na verdade, o prazo era até 2 de Junho e, do ponto de vista técnico, significa Junho mais três meses de extensão, e é esse prazo que agora estamos a discutir. Durante os meses de Agosto e Setembro, o ritmo das obras registou progressos nos dois sentidos, ou seja, do Alto Benfica a Liciro e de Milange a Geral. Se a empreitada continuar com o mesmo ritmo, pensamos que até ao final do ano as obras serão concluídas”, explicou Artur Graciano.