Polícia mapeia locais propensos a acidentes

A POLÍCIA de Trânsito foi instruída para levar a cabo, à escala nacional, a identificação dos locais mais propensos à ocorrência de acidentes de viação para a adopção de medidas que concorram para a redução da sinistralidade rodoviária.

A instrução foi dada no último final de semana pelo Ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro, no final do XXVI Conselho Coordenador do sector, que vinha decorrendo no posto administrativo da Maluana, distrito da Manhiça, na província de Maputo.

Este tema mereceu atenção especial do encontro porque, segundo explicou Basílio Monteiro, a sinistralidade rodoviária ascendeu à categoria de um problema de segurança pública no país.

A gravidade da tendência actual da sinistralidade rodoviária, segundo indicou, convoca a Polícia a aperfeiçoar, com a urgência que se impõe, a sua actuação e adopção de medidas adequadas para pôr cobro a perda de vidas humanas, destruição de bens, factos que resultam em prejuízos avultados à economia nacional.

“Para lograr sucessos nesta luta, é imprescindível adoptarmos medidas que contribuam para à prevenção dos acidentes, incluindo o combate cerrado à corrupção, factor que mina o respeito na relação entre a autoridade e os cidadãos, corroendo os poderes da Polícia como garante da ordem”, disse.

Num outro desenvolvimento, indicou que mesmo estando a registar melhorias no atendimento que se está a dispensar ao público que procura os serviços de emissão de documentos de identificação e de viagem, o ministro disse ser fundamental que se atinjam níveis de excelência e eficácia que se pretende da Identificação Civil e da Migração.

“Com efeito, urge operacionalizar mecanismos que aproximem cada vez mais estes serviços aos cidadãos, reduzindo o tempo de espera no atendimento e emissão de documentos solicitados”, apontou.

No que se refere à criminalidade, Monteiro referiu que a prevenção é dever de todos e é também uma das atribuições do Ministério do Interior, através da Polícia da República de Moçambique, a quem cabe combatê-la em todas as suas formas e manifestações, visando criar o necessário ambiente de ordem, segurança e tranquilidade públicas.

O XXVI Conselho Coordenador decorreu sob o lema “Apostando no Aprimoramento das suas Estratégias de Acção para a Promoção de Ordem, Segurança e Harmonia Social no País”.