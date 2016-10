Corumana vai reforçar disponibilidade de água

A MONTAGEM das comportas na Barragem de Corumana, província de Maputo, deverá arrancar em princípios do próximo ano, segundo garantia da Administração Regional de Águas do Sul (ARA-SUL).

Esta entidade convidou ontem os representantes das empresas concorrentes para visitarem o local das obras antes de submeterem as propostas para o concurso.

Segundo o director-geral da Administração Regional de Águas do Sul, Hélio Banze, trata-se de uma infra-estrutura que, à semelhança da futura Barragem de Moamba-Major, é fulcral para garantir o abastecimento de água à cidade do Maputo e acomodar o desenvolvimento previsto para os próximos 20 a 30 anos.

Para custear as obras, com a duração de dois anos, o Governo tem garantidos fundos da Associação de Desenvolvimento Internacional (IDA), através do Banco Mundial (BM), em montantes não especificados, no contexto do Programa Nacional de Desenvolvimento de Recursos Hídricos.

O concurso internacional para a selecção do empreiteiro, segundo Hélio Banze, foi lançado no mês passado e a recepção das propostas deve ocorrer até finais do próximo mês, altura em que vai iniciar o processo de selecção, que deve durar até dois meses. Após este exercício, será indicada a empresa vencedora, que deve iniciar, de imediato, a mobilização de meios.

Hélio Banze deu conta da urgência em desenvolver o projecto, que deve permitir quase a duplicação da actual capacidade de disponibilidade de água. Com efeito, dos actuais 800 milhões de metros cúbicos de capacidade, passar-se-á para 1340 milhões de metros cúbicos, já com as comportas montadas.

A urgência deve-se, sobretudo, ao facto de a Barragem dos Pequenos Libombos, em Boane, estar já no limite da sua capacidade de fornecimento de água à área metropolitana de Maputo, que inclui Boane e Matola. Por outro lado, a zona sul enfrenta uma seca que Corumana teria ajudado a gerir de forma diferente com as comportas instaladas. “Se tivéssemos as comportas, teríamos feito uma gestão diferente da seca”, disse Banze.

Uma vez montadas as seis comportas em Corumana, a capacidade de armazenamento de água será equivalente a duas vezes à actual dos Pequenos Libombos. Neste momento, está em curso um projecto do FIPAG, com o fim previsto para 2018, que visa trazer água a Maputo a partir desta infra-estrutura.

Refira-se que o Governo, no seu cenário fiscal de médio prazo, prevê que, materializada a execução destas barragens, haja uma expansão da actividade económica no sul do país, incentivando, desse modo, a exploração de negócios e de recursos pelos investidores.