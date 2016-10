FORMAÇÃO DE PROFESSORES: Talento e aptidão devem ser critérios de admissão

A CRESCENTE procura do curso de formação de professores deve ser acompanhada pelo aprimoramento dos métodos de selecção e avaliação dos futuros quadros da Educação, cujo ingresso na carreira deve ser norteada pelo talento e aptidão, e não pela falta de emprego.

Este pronunciamento foi feito ontem, em Maputo, pelo Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, por ocasião do Dia Nacional do Professor.

“Já começámos a ter condições de escolher e seleccionar aqueles que são os melhores. Mas temos de aprimorar os métodos, porque ainda estamos a usar a pequena entrevista e as notas que os candidatos têm”, sublinhou.

Segundo Ferrão, neste ano cerca de 40 mil candidatos ao curso de formação de professores de Ensino Básico disputaram 8 mil vagas, facto que revela a competitividade do curso, num contexto em que o número de professores sem formação psico-pedagógica reduziu de forma significativa nos últimos anos.

O ministro reconheceu que os professores exercem as suas actividades no meio de adversidades.

As cerimónias centrais do dia 12 de Outubro foram antecedidas pela deposição de uma coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos. Cerimónias idênticas tiveram lugar em todas as capitais provinciais. No entanto, os festejos replicaram-se até ao nível das escolas, com os professores a aproveitarem o momento para reflectir sobre os passos a dar para a melhoria da qualidade do ensino e das suas condições de vida.

A morosidade na mudança das carreiras e categorias profissionais e os recorrentes problemas de progressões e promoções voltaram a ser parte das queixas dos professores, congregados na Organização Nacional dos Professores.

A título de exemplo, a secretária distrital da ONP em Nacala-Porto, Maria da Conceição Justino, disse que sendo problemas que já vêm sendo anualmente apresentados os mesmos já deveriam ter sido resolvidos pelas instituições competentes.

Apontou igualmente as dificuldades que esta classe de profissionais tem enfrentado para encontrar espaços destinados a construir as suas habitações, forçando-os, deste modo, a alugar imóveis para residirem, particularmente os que não são locais.

Falou igualmente da falta de pagamento do Subsídio de Isolamento aos professores que leccionam em Mahelene, Janga, Lile e Chivato, que distam pouco mais de 30 quilómetros da cidade portuária de Nacala, uma situação que, no seu entender, cria enormes constrangimentos aos visados.

Maria Justino referiu, num outro desenvolvimento, que a ONP em Nacala-Porto tem estado a interagir com as autoridades do sector da Educação para sanar algumas destas e outras dificuldades que podem influenciar negativamente no processo de ensino e aprendizagem. “Observamos com agrado que algum trabalho está sendo feito pelos Serviços Distritais da Educação para a solução destes e outros problemas, facto que se traduz na redução do número de professores não nomeados e nas mudanças de carreira”, anotou Justino.

A ONP em Nacala-Porto conta com pouco mais de 400 membros, filiados na sua agremiação, de um total de 1390 professores existentes no distrito.

A nossa interlocutora disse que a estrutura que dirige está a realizar um trabalho de mobilização junto dos colegas para que estes adiram ao sindicato, acção que está a ser feita ao nível das diferentes Zonas de Influência Pedagógica (ZIP).