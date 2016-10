Mais de 1300 docentes promovidos em Manica

MIL trezentos e sessenta professores de um universo de 14.971 funcionários que integram o sector da Educação e Desenvolvimento Humano em Manica foram promovidos durante o primeiro semestre do presente ano, passando da classe “E” para “C”.

O facto foi dado a conhecer na última quarta-feira, em Chimoio, pelo secretário provincial da Organização Nacional de Professores – Sindicato Nacional de Professores (ONP-SNP), António Taimo, por ocasião das comemorações do 12 de Outubro, Dia do Professor, e do aniversário da criação daquela organização sindical.

O corpo docente ao nível da província de Manica é constituído por 13.416 professores, enquanto o não docente é de 1555 funcionários.

Falando pouco depois da deposição de coroa de flores no monumento erguido em homenagem aos heróis moçambicanos, António Taimo disse que a valorização e dignificação do professor constitui um desafio para a sua organização, facto que passa necessariamente pelo reconhecimento dos seus direitos, consagrados no Estatuto do Professor, e no Geral dos Funcionários e Agentes do Estado.

Sendo assim, segundo aquele dirigente sindical, tem sido preocupação da ONP-SNPM resolver as questões que desmotivam o professor na sua carreira, sendo que as promoções realizadas integram essas acções, visando permitir que o docente realize o seu trabalho com motivação.

Entretanto, a directora provincial-adjunta da Educação e Desenvolvimento Humano, Maria do Rosário Bridge, que dirigiu o acto em representação do governador de Manica, Alberto Mondlane, disse estar ciente das dificuldades que os professores enfrentam no exercício das suas funções, mas apelou aos docentes a manterem a sua integridade e a não desfalecerem no combate ao analfabetismo em Moçambique.

Explicou que o Governo tem estado a redobrar esforços no sentido de resolver os problemas que apoquentam os funcionários, em geral, e os professores, em particular, mas reconheceu prevalecerem situações que constituem desafios do sector nos próximos tempos, os quais, segundo afirmou, irão sendo resolvidos gradualmente.

“Ficamos satisfeitos quando acompanhamos nos encontros que temos estado a manter nos últimos cinco anos com os funcionários do sector que os problemas relacionados com a gestão de recursos humanos estão a reduzir significativamente”, disse Bridge.

Para aquela dirigente, constitui motivo de satisfação saber que os professores, apesar das várias vicissitudes, continuam íntegros e a dar a sua inestimável contribuição em prol do desenvolvimento e combate à pobreza no país, através da transmissão do conhecimento que liberta o Homem, melhora a sua visão sobre o mundo e promove e bem-estar geral da sociedade.

O 35.º aniversário da ONP celebrou-se sob o lema “Pela Paz e Progresso: Professores Unidos pelo Direito à Vida e à Educação de Qualidade para Todos". Marcaram o Dia do Professor, em Manica, diversas actividades desportivas, recreativas e culturais.

VICTOR MACHIRICA