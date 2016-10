Quadros da PRM visitam “Notícias” na Beira

O CHEFE do Departamento de Relações Públicas do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), Inácio Dina, visitou na tarde da última quinta-feira a Delegação do “Notícias”, na cidade da Beira.

Aquele oficial da Polícia, que se fez acompanhar por outros quadros do seu sector, reconheceu as qualidades do Jornal, afirmando tratar-se de um importante instrumento de promoção da cidadania e que os seus repórteres desenvolvem o seu trabalho com profissionalismo.

Inácio Dina referiu que muitos pontos que os jornalistas têm focalizado estão no âmbito da promoção da cidadania e consolidação da paz.

Acrescentou que a campanha de educação em cidadania pode ser melhor concebida quando os jornalistas fizerem parte, influenciando para comportamentos positivos.