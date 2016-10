Zambézia aumenta áreas de irrigação

O SECTOR da Agricultura e Segurança Alimentar, na província da Zambézia, prevê aumentar a área irrigável dos actuais 1330 hectares para 6051, na campanha agrícola 2016-2017, em preparação.

O director provincial da Agricultura, Marcelo Chaquisse, disse, há dias, aos membros da Assembleia Provincial que dois novos regadios serão construídos no distrito de Mopeia, nomeadamente em Chiverano, com 100 hectares, e Associação da Paz, com 165, de forma a aumentar a produção de cereais e hortícolas para o mercado nacional.

De acordo com Chaquisse, no próximo ano serão reabilitados os regadios de Thewe, em Mopeia, Mundha-Mundha, na Maganja da Costa, ambos com 400 hectares, Intabo, com 300, Murire, em Morrumbala, Sombo, Nintulo e outros.

A reabilitação daquelas infra-estruturas poderá contribuir para melhor aproveitamento do potencial existente no Vale do Zambeze, para produzir comida e ajudar a resolver o problema da desnutrição crónica e aguda que se situa acima de 39 por cento na província da Zambézia.

O incremento da área irrigada corresponderá a um crescimento de treze por cento e, neste momento, o Governo está a accionar os mecanismos necessários para aprimorar os seis centros de maquinarias criados naquela província.

Os mesmos vão entrar em funcionamento na próxima campanha agrícola 2016-2017, que tem início este mês. Estes centros juntam-se a outros oito instalados nos distritos de Maganja da Costa, Namacurra, Morrumbala, Milange e Mopeia, todos localizados no Vale do Zambeze.

No contexto da preparação da campanha agrícola, cujo lançamento oficial será no distrito de Mopeia, disse que, neste momento, estão a ser concluídos os processos para a contratação de oitenta e cinco novos extensionistas, com vista a acelerar a transferência de tecnologias aos produtores.

A actual rede de extensão agrária conta com 494 técnicos que assistem 275.225 produtores em técnicas agrícolas, nomeadamente o amanho da terra, distâncias entre uma planta a outra, selecção da semente, entre outras.

O investimento é no sentido da promoção do emprego e melhoria da produtividade e competitividade agrária.

A ideia é transformar o pequeno camponês em agricultor ou as associações em empresas agrícolas.

Na última campanha agrícola, a província da Zambézia produziu 6.2 milhões de toneladas de produtos agrícolas diversos, com maior destaque para o milho, o arroz, a mandioca, a batata-doce, os feijões, o amendoim e a soja. Aquele volume corresponde a um decréscimo de sete por cento em relação à meta inicialmente planificada, que era de 6.9 milhões de toneladas, resultado influenciado pelos desastres naturais.

Naquele período, foram reabilitados quatrocentos hectares nos regadios de Mungonhane, Nante, Morire, Limane e Chiverano, nos distritos de Namacurra, Maganja da Costa, Morrumbala e Mopeia.

JOCAS ACHAR