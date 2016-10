Ratificado financiamento para combater tuberculose

A lutacontra a tuberculose e os esforços para melhoria da saúde no país acabam de ser impulsionados com a injecção de 45 milhões de dólares pela Associação de Desenvolvimento Internacional (IDA).

Os acordos para a disponibilização do financiamento foram ontem ratificados pelo Conselho de Ministros, reunido na sua 35ª Sessão ordinária

Mouzinho Saíde, porta-voz do Conselho de Ministros explicou dos dois entendimentos rubricados em Setembro, um é de donativo de 22.5 milhões de dólares americanos e o outro é de crédito de igual montante.

A fonte disse uma parte do montante destina-se ao financiamento do Projecto de Tuberculose e a outra vai para o reforço do sistema de saúde, o que inclui formação de pessoal, melhoria de infra-estruturas laboratoriais e de transporte de amostras.

De salientar que não obstante esforços diversos, Moçambique ainda figura entre os 20 países do mundo com maior incidência de tuberculose, estimando-se que tenham sido registados mais de 80 mil novos casos em 2015.

Na mesma sessão, o Governo aprovou o decreto que cria os tribunais distritais de Chimbonila, na província do Niassa, Liúpo, em Nampula, Maríngue, Sofala, e Chonguene, em Gaza, instâncias que irão melhorar a tramitação dos processos judiciais, que até ao momento era feita em outros distritos.

Ajustou ainda o funcionamento do Instituto de Educação Aberta e à Distância (IEDA), criado em 2011, visando conformar os seus instrumentos normativos com os aplicáveis às demais instituições do género, concretamente deixando de ser subordinada para ser tutelada ministro que superintende a área de respectiva actuação.

Mouzinho Saíde disse que na sessão de ontem foi igualmente apreciada e aprovada a resolução que reconhece a Fundação Iniciativa de Terras Comunitárias a qualidade de sujeito de direito com personalidade jurídica e que visa contribuir para a melhoria do nível de vida da população no âmbito da gestão de terra pelas comunidades.

O Executivo apreciou também a participação de Moçambique na 5ª Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, realizada entre 11 e 12 de mês corrente em Macau, bem como o relatório da implementação do Estatuto do Combatente, ao abrigo do qual 68 mil membros já usufruem de benefícios diversos, como assistência médica e medicamentosa, pensão de sobrevivência, entre outros.

Os membros do Governo passaram ainda em revista a presença de Moçambique na 17ª conferência das partes signatárias da convenção sobre o comércio internacional de espécies de fauna e flora selvagem em perigo de extinção (COOP 17), que teve lugar recentemente na África do Sul, para além da participação do Chefe de Estado nas celebrações de 50 anos da Independência do Botswana a 30 de Setembro.