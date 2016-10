Inaugurado pelo PR em Cabo Delgado: Procuradoria já tem edifício próprio

A PROCURADORIA Provincial de Cabo Delgado conta desde sexta-feira com um novo edifício construído de raíz na cidade de Pemba, cuja cerimónia de inauguração foi orientada pelo Chefe deEstado moçambicano, Filipe Jacinto Nyusi.

Trata-se de um edifício de 3 pisos, com 30 gabinetes e uma sala de conferência para 100 pessoas. O mesmo possui ainda duas celas e três parques de estacionamento de viaturas.

O domicílio, cuja construção durou cerca de 3 anos, pode albergar mais de 150 funcionários. Foram investidos na obra 48.8 milhões de meticais, do Orçamento Geral do Estado.

Com ainauguração daquele que éconsiderado o mais imponente edifício construído pelo Estado em Pemba desde a independência nacional, a Procuradoria Provincial deixa de funcionar no edifício do Tribunal Provincial, onde partilhava com este os poucos compartimentos.

Falando momentos após a inauguração do edifício, o Presidente Nyusi afirmou que o Governo tem ainda a tarefa de encontrar mais fundos, ainda neste quinquénio, para construir um outro, desta feita para a Assembleia Provincial.

“Temos o poder Executivo e o Judicial, em quefaz parte a procuradoria, que funcionam em edifícios próprios, o que significa que ainda temos de trabalhar para que o poder Legislativo, no caso vertente a Assembleia Provincial, também tenha edifício próprio”, indicou.

De acordo com o Chefe deEstado, o novo edifício iráajudar na melhoria das condições de trabalho, no desempenho dos magistrados, no acesso facilitado à justiça, para além de encurtar as distâncias e permitir maior celeridade na tramitação processual.

O estadista apelou à prestação de serviços de qualidade e ao uso racional do mesmo para durar mais tempo e servir a muitos cidadãos.

Por seu turno, Agostinho Rotuto, secretário-geral da Procuradoria-Geral da República, em representação da procuradora-geral, Beatriz Buchili, referiu que a construção do edifício vai permitir a convergência das secções de trabalho ali prestados aos cidadãos, que antes funcionavam em gabinetes dispersos, o que fazia com que os cidadãos tivessem que percorrer longas distâncias.

Rotuto referiu que a edificação daquela infra-estrutura vai garantir a melhoria das condições de trabalho dos magistrados e funcionários do Ministério Público, contribuir sobremaneira para a materialização de um dos objectivos da estratégia da reforma do sector público e para a eficiência na prestação dos serviços aos cidadãos e celeridade processual.

O secretário-geral anunciou na ocasião que a sala de conferências do edifício ora inaugurado foi baptizado com o nome do Chefe deEstado, Filipe Jacinto Nyusi.

O Presidente da República, lembre-se, trabalhou sexta-feira em Pemba, onde para além do edifício da Procuradoria Provincial, inaugurou igualmente uma fábrica de cimento no distrito de Metuge, a Direcção Provincial de Turismo e Cultura, um complexo oficinal pertencente ao Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional.

Ainda na cidade de Pemba, Filipe Nyusi participou no lançamento de uma plataforma inter-institucional denominada GIS, um programa liderado pelo Mistério dos Transportes e Comunicações.