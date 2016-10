BEIRA-MACHIPANDA: Reabilitação da estrada decorre a ritmo satisfatório

AS obras de reabilitação e melhoramento da Estrada Nacional Número 6 (EN6), numa extensão de 288 quilómetros, ligando a cidade portuária da Beira, em Sofala, e a vila fronteiriça de Machipanda, em Manica, já atingiram uma realização na ordem de 45 por cento.

Trata-se de um empreendimento de grande vulto e de vital importância cujas obras estão orçadas em 410 milhões de dólares norte-americanos financiados pelo Governo moçambicano e pelo EXIM Bank da China. Os trabalhos iniciaram em Abril do ano passado, devendo terminar no mesmo mês de 2018.

Fonte da Administração Nacional de Estradas (ANE) ligada ao projecto disse em contacto com o “Notícias”, na cidade da Beira, que as obras prosseguem dentro dos padrões previamente estabelecidos. O “Notícias” apurou que o desafio do empreiteiro é asfaltar, até ao final deste ano, um troço de 60 quilómetros da via, dos quais 20 na baixa do rio Púnguè, além concluir todas as obras de arte, incluindo a segunda ponte sobre o mesmo leito, com uma extensão de 220 metros, entre os distritos de Dondo e Nhamatanda, em Sofala. Estes desafios colocam-se numa altura em que se aproxima a época chuvosa de 2016/2017.

As obras da estrada consistem também na edificação de alguns aterros para o levantamento da cota da plataforma, sobretudo na baixa do rio Púnguè, mais concretamente entre as zonas de Tica e Mutua, nos distritos de Nhamatanda e Dondo, em Sofala.

Para além da reabilitação e melhoramento da EN6, o projecto contempla, igualmente, a abertura de seis postos policiais, uma báscula para o controlo de carga nos dois sentidos da rodovia e 50 pares de paragens com sombreiras impermeáveis para os passageiros. E já decorre nas províncias de Manica e Sofala a construção de três portagens.

A estrada contempla um novo cruzamento, no Inchope, que terá como principal atractivo uma ponte, e a reabilitação de 1652 metros de pontes em diversos pontos da rodovia, incluindo sete aquedutos.

As obras de reabilitação e melhoramento da EN6 vão afectar, nas províncias de Manica e Sofala, cerca de 800 famílias, casas e outras infra-estruturas.

O empreiteiro aponta também como desafios o reassentamento dos afectados e a falta de pedreiras por estas estarem concessionadas a privados.

Refira-se que a EN6 regista um intenso tráfego, com uma média diária de pouco mais de três mil veículos, sendo que a sua reabilitação e melhoramento vai beneficiar também os países do “hinterland” que se servem do Porto da Beira nas suas importações e exportações, nomeadamente o Zimbabwe, Malawi, Zâmbia, Botswana e RDCongo.

Com a conclusão das obras, espera-se que seja substancialmente impulsionada a economia e a livre circulação de pessoas e bens nos países da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), reduzindo o tempo de viagem e os custos de manutenção dos veículos automóveis, cujos danos são maioritariamente provocados pela degradação da rede viária.

HORÁCIO JOÃO