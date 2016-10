Cinco mortes na sequência de vendaval no sul do país

CINCO pessoas morreram e outras 25 contraíram ferimentos graves, em consequência do vendaval que abalou a cidade de Maputo, Matola, Gaza e Inhambane, no final da tarde de ontem.

Segundo o director geral do Hospital Central de Maputo, João Fumane, três dos cinco mortos perderam a vida na sequência da queda de uma árvore sobre um veículo de transporte semi-colectivo em que seguiam, na zona da Costa do Sol.

Outras duas mortes resultam da queda de uma parede no bairro Bokisso e de uma viatura que se despistou, vitimando o condutor.

Entretanto, um balanço preliminar do impacto do vendaval indica um número considerável de famílias que viu as suas casas sem tecto, por as chapas de zinco terem sido arrastadas pelo vendaval.

Numa ronda efectuada esta manhã, pela nossa reportagem, foi possível verificar que o vendaval deixou um rasto de destruição de muros de vedação, casas, viaturas, na sequência de desabamento de árvores. Em algumas ruas a circulação era, até certo ponto, feita com algumas dificuldades devido aos ramos ou troncos de árvores no meio das rodovias.

Dados não oficiais indicam que a chuva provocou a destruição de casas, estabelecimentos de ensino e precipitou a queda de árvores e de postes de energia.A Electricidade de Moçambique fala de 45 postes de energia afectadas e linhas de transporte cortadas, o que colocou famílias, empresas e outros sem iluminação na província de Maputo, Gaza e Inhambane.