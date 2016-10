Zona sul: Vendaval privou 800 mil pessoas da energia electrica

Cerca de 800 mil consumidores de Maputo, Gaza e Inhambane foram e/ou ainda estão privados de energia electrica devido ao vendaval que se abateu sobre a cidade e província de Maputo na noite de segunda-feira.

Os ventos fortes acompanhados de chuvas e granizo partiram ou deitaram abaixo mais de 60 postes de média tensão nas três províncias, mas com destaque para Maputo. Há ainda várias linhas de médiae baixa tensão derrubadas, de acordo com a Electricidade de Moçambique, que garante estar no terreno a repor os danos.

Dos estragoscausados, destaca-se a danificação de um poste na linha de alta tensão (AT) entre Zimpeto e Marracuene. Salienta-se ainda o rebentamento do condutor de guarda na linha de AT entre Chicumbane, em Gaza, eLindela em Inhambane. Estas duas avarias deixaram as subestações da Manhiça e de Lindela, fora de serviço, afectando assimo fornecimento de energia elétrica àvila da Manhiça e toda a província de Inhambane.

Técnicos da EDM estão no terreno desde a noite de segunda-feira, o que permitiu o restabelecimento da energia a alguns locais ainda na manhã de ontem, mas milhares de consumidores passaram a noite de ontem ainda às escuras.

A EDM garante que todos os bairros da capital foram re-alimentados na manhã de ontem ainda que de forma alternativa, prevalecendo ainda alguns postos de transformação fora de serviço.

Ao nível da província de Maputo, permaneciam sem energia as zonas de Bunhiça,Campoane, Changalane, Malhampsene, Tchumene, Matola Gare, Nkobe, Matlemele, Intaka, Liberdade e vila da Manhiça.

Em Gaza, a EDM reporta que até ao fecho desta edição decorriam trabalhos para repor a corrente no Chibuto, em Mandlakazi, Chongoene, ChilembeneeZongoene.Em Inhambane, as áreas ainda afectadas são ViladeQuissico, Inharrime, Cumbana, Maxixe, Homoíne, Morrumbene, Massinga e Funhalouro.

Entretanto, a Electricidade de Moçambique restabeleceu na segunda feira a energia eléctrica aos distritos de Mapai, Massangena e Chicualacuala, interrompida a 30 de Setembro devido a destruição de infra-estruturas de transporte por um vendavalestá restabelecida desde segunda-feira.

Os ventos fortes que se abaterem sobre o sul do país na noite de 30 de Setembro destruíram diversas infra-estruturas das redes de transporte e de distribuição de energia, deixando as escuras 20 bairros das cidade e província de Maputo, 16 distritos de Gaza e sete de Inhambane.

Segundo uma nota da empresa, as equipas começaram a intervir logo que o mau tempo se dissipou e até ao final da tarde de 1 de Outubro conseguiu-se religar a energia na cidade e província de Maputo, Inhambane e parte de Gaza.

Nos restantes locais afectados foi possível restabelecer a corrente até uma semana e meia depois do incidente, com excepção de Mapai, Massangena e Chicualacuala, devido à complexidade das destruições.

Segundo a EDM, para além dos danos morais, falta de fornecimento de energia aos clientes, o vendaval causou danos financeiros avultados, avaliados em 240 milhões de meticais, resultantes da destruição e consequente reposição de infra-estruturas.