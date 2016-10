NO CENTRO E NORTE DO PAÍS: Excesso de carga danifica pontes

O excesso de carga é a principal causa dos danos recentemente originados em quatro pontes metálicas nas regiões Centro e Norte do país, para cuja reparação o Governo deverá investir setecentos mil dólares americanos.

O facto foi revelado pelo porta-voz do Governo, Mouzinho Saíde, falando à imprensa na terça-feira no final da 26ª sessão ordinária do Conselho de Ministros realizada em Maputo.

A título de exemplo, Mouzinho Saíde disse que na ponte sobre o rio Nipiote, em Nampula, o camionista transportava 48 toneladas de carga quando a capacidade máxima da ponte é de apenas 12 toneladas.

Entre as infra-estruturas danificadas contam-se a ponte sobre o rio Nabungale, com 33 metros de comprimento, na estrada que liga Ingapa a Negomano, em Cabo Delgado, cuja queda ocorreu a três de Outubro, depois de um desastre rodoviário.

Constam igualmente as pontes sobre o Rio Nipiote, com 30 metros, na estrada Mulevala e Inturo, no distrito de Mulevala, que caiu a 15 de Outubro corrente; a ponte sobre o rio Namuinyo, na ligação entre Quelimane, Nicoadala e Zalala, na Zambézia, e a sobre o rio Lalaua, com 164 metros de extensão, que liga os distritos de Lalaua e Ribaué, em Nampula.

“As pontes ruíram devido à negligência dos utentes que teimam em desrespeitar as regras de travessia…”destacou o porta-voz do Conselho de Ministros.

Entretanto, segundo Saíde, apesar da falta de fundos para a reposição imediata, devido a actual situação económica do país, há necessidade de se garantir a transitabilidade e o acesso aos distritos afectados.

“Para a reposição da ponte de Cabo Delgado, por exemplo, são necessários 205 mil dólares, mas já foram gastos 800 mil meticais para repor a transitabilidade”, disse Saíde, esclarecendo que as pontes estão avaliadas entre 145 e 180 mil dólares.

“A orientação é garantir a transitabilidade e encontrar alternativas para não se limitar o acesso aos distritos afectados. Enquanto não se repõem as pontes tem que se criar condições para que as pessoas continuem a circular”, afirmou Saíde.