TRAVESSIA I’BANE-MAXIXE: Governo diz que não vai negociar vidas

O GOVERNO da província de Inhambane está a procura de alternativas para minimizar a falta de transporte de passageiros e carga na baía de Inhambane, que se instalou desde segunda-feira na sequência da paralisação que está a ser observada pelos operadores das pequenas embarcações a motor fora de bordo.

A directora provincial de Transportes e Comunicações, Acissa Carimo, garantiu ontem que o Governo não vai acolher o pedido dos transportadores no sentido de continuarem a exercer a actividade sem reunir requisitos de segurança previstos na lei.

“Não se negocia a vida das pessoas. Fomos tolerantes demais. Advertimos aos proprietários das embarcações para corrigirem os erros detectados nas vistorias, como, por exemplo, a falta de coletes salva-vidas, seguro de vida, cartas marinhas das tripulações e outras questões relacionadas com a segurança marítima e eles não fizeram. Já não podemos negociar mais nada, quem não reunir condições sai”, alertou Carimo.

Os proprietários das 35 embarcações que operam na baía de Inhambane foram recebidos ontem pela directora provincial dos Transportes e Comunicações, que reiterou a necessidade do cumprimento da lei.

Carimo disse que está a contactar vários parceiros para colocarem meios alternativos para assegurar a travessia, neste momento garantida por duas embarcações da empresa Transmarítima de Inhambane, com capacidade de 96 passageiros cada.

“Estamos a trabalhar para colocar um autocarro que vai fazer a ligação Maxixe-Inhambane, para além de uma chata para auxiliar as duas embarcações. Temos consciência dos transtornos que esta paralisação provoca, mas se calhar é melhor assim do que perigar a vida das pessoas. Pedimos compreensão dos utentes, estamos a trabalhar na busca do conforto e segurança na baia”, disse.

Os transportadores de passageiros da baia de Inhambane interromperam as suas actividades na tarde de segunda-feira em protesto contra as medidas tomadas pela Administração Marítima, que incluem a interdição de actividade dos barcos que não oferecem condições para o exercício da actividade.