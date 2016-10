Maputo acredita numa boa campanha agrária

OS agricultores da província de Maputo esperam que os resultados da campanha agrária 2016-2017, sexta-feira lançada em todo o país, sejam melhores que os registados na safra transacta.

Para a presente safra estão garantidos cerca de 280 mil hectares de terra, de onde se esperam colher mais de um milhão de toneladas de culturas alimentares e acima de dois milhões de produtos de rendimento. As hortícolas são as culturas emblemáticas da província e a Direcção Provincial da Agricultura pretende massificar a sua produção.

No que concerne à criação de animais, o sector da agricultura estima produzir mais de 44 mil toneladas de frangos e outras espécies.

A localidade de Mahelane, posto administrativo de Changalane, distrito da Namaacha, acolheu o lançamento da campanha agrária a nível da província de Maputo, sendo que as cerimónias foram orientadas pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Balói.

Na ocasião, o governante recordou que a agricultura continua a ser um pilar incontornável para o desenvolvimento económico e sustentável do país, objectivo que deve ser prosseguido através da transferência de tecnologias para as comunidades, acesso aos mercados e informação sobre a produção.

“O sector agrário é chamado a responder aos desafios que o país tem na produção de comida, para alimentarmos mais pessoas”, referiu.

O alcance das metas definidas para a presente campanha deve, no entender de Balói, servir para que não só a província de Maputo esteja na rota da auto-suficiência e redução da dependência de importação de alimentos.

“Com mais produção e produtividade, vamos conseguir alimentar o nosso país, fazer crescer a nossa economia e reduzir a dependência de importações dos países vizinhos”, destacou.

Por seu turno, a directora provincial da Agricultura e Segurança Alimentar, na província de Maputo, Leonor Mondlane, referiu que a campanha agrária 2015-2016 foi marcada por vários retrocessos, derivados dos efeitos da seca que destruiu mais de 48 mil hectares de produtos diversos, para além de provocar a morte de três mil bovinos.

O mau tempo verificado a 24 de Outubro levou a perda de 200 mil bicos de frangos e mais de 50 mil hectares sofreram com a queda de granizo.

Após um começo marcado por fraca produtividade, na segunda fase da última campanha foram registadas melhorias impulsionadas por uma série de iniciativas. Entre estas, se destacam a reabilitação de seis regadios nos distritos de Boane, Magude e Moamba, numa área que totaliza 447 hectares.

Foram criados seis centros de prestação de serviços em toda a província, com 30 tractores e igual número de alfaias agrícolas, 53 mil produtores e 240 associações receberam apoio de 89 extensionistas.

Um dos pontos mais altos do lançamento da campanha agrícola foi a premiação de agricultores que se destacaram na última temporada.

A Associação 25 de Setembro, da vila municipal de Boane, venceu a categoria de melhor produtor da província de Maputo, tendo recebido um prémio de 10 enxadas de cabo longo, quatro cabeças de gado e um diploma de honra.

NAMPULA ESPERA PRODUZIR 8.8 MILHÕES DE TONELADAS

A PROVÍNCIA de Nampula espera produzir cerca de 8.8 milhões de toneladas de produtos diversos, entre raízes e tubérculos, cereais, leguminosas e culturas de rendimento, numa área de 2.2 milhões de hectares, na safra agrária 2016-2017.

Esta fasquia, segundo deu a conhecer em conferência de imprensa o director provincial de Agricultura e Segurança Alimentar, Pedro Dzucule, representa um aumento de 9 por cento em relação ao planificado na safra anterior, onde a produção atingiu 8 milhões de toneladas.

Em Nampula, o lançamento aconteceu na localidade de Namigonha, em Anchilo, distrito de Nampula, dirigido pela Ministra da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namashilua.

De acordo com Pedro Dzucule, tendo em conta o cenário agro-climático que se prevê para Nampula, a presente safra agrária apresenta dois cenários, sendo o segundo muito preocupante para o sector agrário.

Dzucule explica que as previsões meteorológicas indicam para a ocorrência, nesta região, de chuvas normais com tendência para acima de anormal na zona sul da província, ao passo que para a zona nordeste a tendência de precipitação será caracterizada por chuvas normais e abaixo do anormal.

“Quando falamos de precipitação abaixo do anormal, isso significa que algumas culturas podem sofrer de um défice hídrico e como consequência pode, de certo modo, comprometer os níveis de produção esperados”, explicou.

Acrescentou, no entanto, que em todo o caso as autoridades agrárias vão levar em conta uma sensibilização aos produtores no sentido de acompanharem as mudanças climáticas, o que passa necessariamente pelo cultivo em zonas baixas e húmidas para a zona sudoeste e altas para a região.

Entretanto, aquele responsável acredita que os problemas da conjuntura económica e da crise político-militar podem vir a afectar de forma significativa o sector agrário na província de Nampula, uma vez que, desde a eclosão desses fenómenos, os investimentos reduziram significativamente.



A fonte lembrou que a agricultura é o sector que mais contribui na produção global da província e, a título de exemplo, na campanha passada a sua contribuição foi de 58 por cento, cifra que vai baixar em 10% em consequência da redução de investimentos para o sector por conta da conjuntura económica e da tensão político-militar no país. - (AIM)