Plano nacional vai orientar gestão dos recursos hídricos

MOÇAMBIQUEdeverá dispor, até finais do próximo ano, de um Plano Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, que permitirá um melhor conhecimento sobre o potencial de que o país dispõe e as opções a ter em conta na construção, reabilitação e manutenção de infra-estruturas hidráulicas e sua correcta operacionalização.

Neste momento estão a ser investidos cinco milhões de dólares norte-americanos, doados pelo Governo da Coreia, através da KOICA, em trabalhos de consultoria técnica para a elaboração do instrumento, a cargo do consórcio Yooshin & Kunhwa.

O Plano Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos em Moçambique foi solicitado pelo Governo e começou a ser implementado ao abrigo de um memorando de entendimento assinado com o Governo da Coreia do Sul em 2015. O desenho deste instrumento teve em conta a localização do país à jusante e a sua exposição ao impacto adverso derivado das mudanças climáticas.

Neste sentido, o projecto tem como foco desenvolver um plano de recursos hídricos integrado ao nível nacional.

Tendo em vista a elaboração deste instrumento, foram realizadas de 12 a 21 de Outubro reuniões regionais de consulta em Nampula (região norte), Chimoio (região centro) e Boane (região sul).

Nestes encontros, além da participação do director nacional da KOICA, participaram também os directores provinciais das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Nampula e Manica, bem como 60 convidados de vários sectores relevantes.

O director provincial da DPOPHRH de Nampula, falando no contexto da reunião realizada em Nampula, a 12 de Outubro, disse que a expectativa é de que o Plano Nacional de Recursos Hidricos possa reflectir a situação actual e os desafios do país.

Por sua vez, o governador de Manica, Alberto Mondlane, disse, ao receber a equipa do projecto, no passado dia 24 de Outubro, que o mesmo contribuirá para o desenvolvimento sustentável do país.

No contexto das metas de desenvolvimento sustentável, o esforço do Governo está a ser orientado para garantir a disponibilidade de água em quantidade e qualidade, em resposta às necessidades do desenvolvimento do país.

Na realidade, segundo os intervenientes nos encontros de consulta, o país ainda não está numa situação de falta de água, mas sim fragilidades na sua conservação para posterior uso na agricultura, abastecimento das comunidades e outros fins.

O projecto ora em curso contempla também o fortalecimento da capacidade dos gestores e técnicos moçambicanos com a realização de cursos na Coreia e em Moçambique.

Hohee Seok, director da KOICA, Agência Japonesa de Cooperação Internacional, que apoia a iniciativa, disse que o mais importante é fazer com que Moçambique tenha infra-estruturas necessárias para a retenção de água para diversos fins e que haja optimização das tecnologias e boas práticas na gestão da água.

Moçambique possui 104 bacias hidrográficas independentes, das quais 13 principais e 22 secundárias, cobrindo 83 por cento da capacidade global.

O projecto incide sobre os 13 cursos principais e 22 pequenos rios estratégicos. A ideia é que o plano contribua para diminuir a diferença entre áreas urbanas e rurais no que diz respeito a infra-estruturas de água.