Dez anos depois: Niassa festeja reabertura da linha Cuamba/Lichinga

A REABERTURA da linha férrea Cuamba/Lichinga, no Niassa, vai dinamizar o desenvolvimento da província, uma vez que permitirá um maior fluxo de mercadorias e consequente redução do preço.

A conclusão da reabilitação da linha férrea, que deverá ser testemunhada hoje numa cerimónia que envolverá altos dignitários do Estado e convidados, acontece depois de vários anos de paralisação e resulta dum investimento de cerca de 100 milhões de dólares.

A linha Cuamba-Lichinga, com cerca de 262 quilómetros de extensão, esteve inoperacional durante vários anos devido à degradação de alguns materiais como travessas de madeira, que tornaram inviável a circulação de comboios por falta de segurança.

As obras de reposição iniciaram em Junho de 2014 e consistiram no melhoramento da plataforma; substituição total do balastro, travessas de madeira pelas de betão e carris, que conferem maior segurança na circulação de comboios.

O porta-voz do CDN, Sérgio Paunde, assegurou que o investimento está alinhado com o programa do Governo visando promover o desenvolvimento sustentável e equilibrado do país, o que vai acontecer tendo em conta que a província do Niassa tem potencialidades para um rápido crescimento.

Dois comboios semanais de mercadorias e igual número de passageiros estão previstos no âmbito da exploração da ferrovia Cuamba/Lichinga. A subida da demanda do transporte ferroviário naquele troço terá como reacção o aumento gradual de comboios, que cumprirão o percurso em cerca de seis horas.

O impacto mais significativo do reinício da circulação de comboios ligando as cidades de Cuamba e Lichinga é poder reduzir o custo de algumas mercadorias no mercado em cerca de 60 por cento do seu custo actual, nomeadamente os materiais de construção, combustíveis, insumos agrícolas e produtos alimentares manufacturados que entram a partir do Porto de Nacala, na província de Nampula, e que até aqui eram escoados para Niassa por via rodoviária.

Ontem chegou à cidade de Lichinga um comboio que transportava trabalhadores do CDN e parte de bens da logística para a cerimónia de reabertura do sistema ferroviário.

O bairro de Chiuaula, onde está localizada a Estação Ferroviária de Lichinga, parou literalmente porque a população queria testemunhar aquele acto, e alguns entrevistados disseram à Reportagem do “Notícias” que era a primeira vez na vida que viam uma composição ferroviária.

CIRCULAÇÃO DE COMBOIOS EFECTIVA DENTRO DE UM MÊS

Com a circulação de comboios entre as cidades de Cuamba e Lichinga, com previsão de início no espaço de um mês, o custo de vida na capital provincial, em particular, vai reduzir significativamente e estimular a população para se entregar mais ao trabalho, tendo em conta que estará facilitada a aquisição de factores de produção que vão catapultar a economia local.

De acordo com Eliseu Gaisse, representante da Confederação das Associações Económicas de Moçambique no Niassa, o transporte ferroviário é o mais viável para o escoamento de vários bens para a província, nomeadamente materiais de construção, insumos agrícolas, equipamentos industriais, combustíveis e lubrificantes, entre outros, olhando para as tarifas praticadas e a capacidade de transportar grandes quantidades duma única vez.

Lembrou que Niassa é a província onde são praticados os preços mais altos da venda de combustíveis e lubrificantes, pelo facto de o seu transporte ser assegurado por via rodoviária, que carece de asfaltagem.

Para Eliseu Gaisse, a reabertura da ferrovia é ainda uma das premissas para o escoamento da produção local, nomeadamente milho, feijões, soja, batata-reno, algodão, incluindo produtos florestais das empresas do ramo, permitindo a viabilização do investimento feito para a reabilitação da linha.

A tarifa cobrada pelos transportadores rodoviários de passageiros no troço Cuamba-Lichinga, a título de exemplo, situa-se actualmente em 600 meticais, valor que Amisse Laitosse, empreendedor na área do comércio, disse não estar ao alcance da maioria da população.

“Acredito que o tarifário a ser fixado pelo gestor do sistema ferroviário não será superior a 300 meticais na segunda e terceira classes, e desta forma os cidadãos com menos posses poderão viajar com mais frequência neste troço para realizar as suas transacções comerciais que garantem o sustento de muitas famílias”, disse Fátima Diane, residente em Lichinga.

Franque Dínala, construtor civil emergente, disse à reportagem do “Notícias” que a informação sobre a retomada da circulação de comboios no troço ferroviário entre Cuamba e Lichinga foi recebida com muita alegria.

“Eu já tinha anunciado recentemente o abandono da actividade de construção civil, que abracei em 2013, porque os custos praticados na venda de cimento e ferro de construção não encorajam a prosseguir. É que são quase o dobro quando comparados aos das outras cidades”, precisou.

Segundo conta, a indústria da construção civil será uma das mais beneficiadas com a reabertura da linha e vai animar os trabalhadores do sector que viam os seus postos de trabalho em perigo em face das dificuldades que o patronato enfrenta para manter as empresas em actividade, sobretudo numa altura em que abrandou o ritmo de construções financiadas pelo Estado, o principal financiador.

Carlos Tembe