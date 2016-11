Acesso à rede mosquiteira reduz incidência da malária

O PAÍS está a registar um crescimento do número de pessoas que usam a rede mosquiteira no âmbito da prevenção da malária, mas precisa de reforçar as medidas de diagnóstico e tratamento para garantir a redução sustentável dos índices de mortalidade pela doença.

Segundo o Presidente da República, Filipe Nyusi, que quinta-feira dirigiu, na cidade de Lichinga, a cerimónia de lançamento da campanha de distribuição universal das redes mosquiteiras no país, atenção particular deve ser dada ao meio rural, onde a pandemia incide mais em cidadãos desfavorecidos.

Cerca de 16 milhões de redes mosquiteiras tratadas com insecticida serão distribuídas em todo o país no âmbito da campanha ora lançada, que terá a duração de dois meses.

O Chefe do Estado garantiu que, conjuntamente com os parceiros, o Executivo vai aumentar o acesso à à rede mosquiteira, através da distribuição regular deste material.

O objectivo é superar gradualmente os índices alcançados no período de 2011/2015, em que o país aumentou de 51 para 66 por cento a distribuição de redes mosquiteiras, como elemento fundamental no âmbito da prevenção da malária.

O acesso individual à rede mosquiteira no período em referência passou de 51 para 54 por cento da população, de uma forma global. Na mesma altura, a percentagem de crianças com menos de cinco anos de idade que dormem protegidas subiu de 36 para 48 por cento.

Estes indicadores concorreram para a redução do índice de mortalidade global no país em cerca de 24 por cento em 2015, quando comparado ao ano anterior.

Filipe Nyusi defendeu que as autoridades do sector da Saúde devem começar a programar acções com vista à adopção de um programa nacional de sensibilização à população para a observância de medidas preventivas com maior rigor.

Adicionalmente, impõe-sea capacitação das unidades sanitárias de pessoal competente e motivado para realizar o diagnóstico com precisão e garantia de tratamento atempado.

“Neste momento o combate à malária é de âmbito nacional, por isso deve haver um compromisso político do Governo para o sucesso das acções em curso”, enfatizou.

A representante em Moçambique da Organização Mundial daSaúde, Djamila Cabral, disse na ocasião que acredita numa África sem paludismo.

Alertou aos governos para a necessidade de redobrar os esforços e se engajarem na implementação de medidas de prevenção preconizadas, como é o caso do acesso universal às redes mosquiteiras tratadas com inseticidas de longa duração e a pulverização intradomiciliária.

Carlos Tembe