Retenção da rapariga: Ferrão apela à colaboração dos pais

O MINISTRO da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, convida os pais e encarregados de educação a participar de forma activa na gestão da escola com vista a reduzir-se o insucesso escolar, caracterizado por meninas que não concluem os estudos, devido a vários factores, entre os quais os casamentos prematuros e a gravidez na adolescência.

Jorge Ferrão disse ser necessário afastar a ideia de que só o director é que tem a responsabilidade de gerir a escola.

“Continuamos a ter escolas com poucas salas de aula, pouco equipamento, sem carteiras, poucos laboratórios, poucos livros, mas se ao fim de cinco anos conseguirmos ter todos os conselhos de escola a funcionar, nós teremos um grande feito neste país porque essa escola vai funcionar. Os pais estão lá e gerem a escola”, argumentou Ferrão.

Sobre as experiências, desafios e perspectivas do sector que dirige para a vida da rapariga, Ferrão fez saber que há várias iniciativas que estão a ser desenvolvidas, entre as quais a Estratégia de Género para o Sector da Educação que tem em vista garantir equidade no acesso, a redução do insucesso escolar, assim como a criação de condições para a retenção das meninas na escola.

Disse ainda estar em curso um projecto (2016-2020) de educação em saúde sexual e reprodutiva que vai envolver acima de um milhão e meio de meninas e jovens dos 10 aos 24 anos, sobretudo nas províncias de Nampula e Zambézia.

Contudo, segundo referiu, há realidades que se devem considerar para servirem de base para todos os planos e políticas educacionais de que o país necessita com vista a combater os casamentos prematuros.

Explicou que as matronas (mulheres responsáveis pela educação tradicional) de Nampula têm um conceito de pobreza diferente do convencional. Para elas, avança, ser pobre significa não ter filhos diferentemente de outros indicadores que apontam como desprovido de meios aquele que, por exemplo, vive com menos de dois dólares por dia, não tem acesso a água, faltam-lhe condições de higiene ou que não possui um rádio ou telefone.