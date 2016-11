NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS: Cerca de 17 mil pessoas morreram em acidentes de viação

CERCA de 17 mil pessoas morreram nos últimos 10 anos vítimas de pouco mais de 41 mil acidentes de viação registados em diferentes pontos do país.

Dados apresentados há dias pelas autoridades da Saúde, citando o Instituto Nacional de Transportes Terrestres (INATTER), apontam, também para o mesmo período, a ocorrência de ferimentos graves e ligeiros de cerca de 32 mil e um pouco mais de 28 mil pessoas, repectivamente.

Esta realidade, segundo Martinho Djedje, inspector-geral do Ministério da Saúde (MISAU), coloca novos desafios à Saúde na definição de categorias profissionais especializadas para dar resposta atempada a estes casos.

“Os acidentes de viação, que são uma das principais causas do trauma no Serviço Nacional de Saúde, demandam a existência de categorias profissionais especializadas, tais como paramédicos, reanimadores, anestesistas, para responder prontamente a esta situação”, sublinhou.

Martinho Djedje referiu-se a este desafio falando, semana passada, em Maputo, no V Observatório de Recursos Humanos para a Saúde de Moçambique, um fórum que serve para promover a colaboração, os mecanismos de cooperação, e a transferência de conhecimentos a nível nacional e internacional.

Para dar resposta a situações de acidentes de viação e outros problemas que carecem de urgência médica, o Governo criou num passado recente o Serviço Nacional de Emergências Médicas.

Contudo, segundo Norton Pinto, director nacional-adjunto de Recursos Humanos do MISAU e porta-voz do encontro, para estes serviços funcionarem necessitam de técnicos especializados, tais como paramédicos, que o país ainda tem em número insuficiente.

Avançou, no entanto, que esforços estão a ser feitos para a formação de profissionais de Saúde especializados em diferentes áreas no país assim como no estrangeiro. Espera-se que até 2025 Moçambique tenha 64 mil quadros neste sector contra os actuais 50 mil.

Durante o encontro, o fórum colheu experiências e contribuições dos participantes com vista à formulação de políticas no âmbito da Estratégia Global sobre Recursos Humanos para a Saúde 2016-2030 da Organização Mundial da Saúde, bem como para os Planos Nacional de Desenvolvimento de Recursos Humanos (2016-2015) e Estratégico do Sector da Saúde (2014-2019).