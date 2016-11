Na construção civil: contratação terá novo regime

O REGIME de contratação de mão-de-obra na construção civil e actividades similares poderá conhecer novas modalidades com a aprovação do regulamento de trabalho em regime de empreitada que visa sanar os despedimentos sem justa causa e demais conflitos laborais.

Para o efeito, a Comissão Consultiva de Trabalho (CCT) reuniu-se na manhã de hoje, em Maputo, com empreiteiros, sindicatos e governo para apreciar as propostas do projecto da lei que deverá ser submetida ao Conselho de Ministros ainda nesta semana. Segundo o porta-voz da comissão técnica da CCT, Mauro Ferrão, o regulamento surge da necessidade de se clarificar os instrumentos de contratação que vinculam os trabalhadores de construção civil com os seus empregadores na execução de obras, desde o início até ao seu término, para além de salvaguardar os direitos consagrados na legislação laboral em vigor no país. Um dos pontos contemplados no novo regime é a inscrição dos trabalhadores de obras no sistema de segurança social para que possam canalizar as suas contribuições, de modo a aceder a benefícios, como é o caso das pensões.