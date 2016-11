EM PESSENE: Mais um acidente mortal na província de Maputo

QUATRO pessoas morreram e outras duas ficaram feridas com gravidade na noite de quinta-feira, em consequência de um acidente de viação ocorrido na Estrada Maputo-Witbank (EN4), nas proximidades da báscula de Pessene, distrito da Moamba, na província de Maputo.

O acidente, ocorrido por volta das 23.40 horas, segundo testemunhas, envolveu uma viatura de transporte semicolectivo de passageiros de marca Toyota Quantum e um camião Toyota Hino-Ranger.

Segundo Fenias Mazive, representante da TRAC, concessionária da EN4, o desastre foi provocado pelo condutor do camião que seguia no sentido África do Sul/Maputo, que se despistou e bateu no “chapa”, que circulava na direcção contrária.

Os corpos dos passageiros perecidos foram transportados para a morgue do Hospital Central de Maputo (HCM) e os feridos encaminhados para o Hospital Provincial da Matola.

Fadiga e excesso de velocidade, por parte do condutor do camião, são apontados como sendo as principais causas do acidente, que para além de vítimas humanas resultou igualmente em avultados danos materiais.

Este é o segundo acidente que ocorre em menos de 48 horas envolvendo transportes semicolectivos de passageiros. O primeiro desastre ocorreu em território sul-africano, onde 10 moçambicanos perderam a vida no local da ocorrência e outros nove contraíram ferimentos, entre graves e ligeiros.

Segundo fontes do “Notícias”, no acidente verificado na África do Sul, o motorista terá perdido o controlo do veículo quando tentava fazer uma curva numa região montanhosa.

Os corpos das vítimas mortais de origem moçambicana estão depositados na morgue do Hospital de Barbeton, onde cinco feridos estão em tratamento médico. Outros quatro feridos foram transferidos para o Hospital de Nelspruit, onde estão a receber a devida assistência médica.