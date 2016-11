Exames finais arrancam hoje em todo o no país

TÊM início hoje, em todo o país, os exames de avaliação do sistema nacional de ensino, devendo conhecer o seu término no próximo dia 2 de Dezembro.

Hoje e amanhã serão avaliados os alunos da 2.ª classe, formação de professores e alfabetização. Os da 5.ª classe começam as provas de avaliação final no dia 16 até dia 18 do mês corrente. A 7.ª classe será examinada entre os 28 e 30 de Novembro, enquanto a 10.ª e 12.ª entram na sala de exames de 28 de Novembro a 2 de Dezembro. Já a segunda época do processo vai decorrer a partir do dia 21 de Novembro até 16 de Dezembro.

As províncias com maior número de candidatos são Zambézia e Nampula, com 17 e 16 por cento, respectivamente.

Segundo o director do Conselho Nacional de Exames, Certificação e Equivalência, Ivan Collinson, citado pela AIM, o processo vai abranger também 2218 alunos portadores de deficiência, sendo 1149 do Ensino Primário e 940 do Ensino Secundário, destes 48 por cento são de deficiência auditiva.

Ao todo serão avaliados 1.197.822 da 2.ª classe, 717.196 da 5.ª classe, 470.386 da 7.ª classe, 306.107 da 10.ª classe e 153.283 da 12.ª classe, distribuídos por 39.003 centros de exames. O processo abrange também o Ensino Técnico-profissional, alfabetização, educação de adultos e a formação de professores.

Entretanto, lembrou que no ano passado, 2015, o aproveitamento pedagógico foi extremamente negativo, sendo que, para inverter o cenário, foram tomadas medidas ao longo do presente ano lectivo.

Uma das medidas consistiu no aprofundamento das práticas pedagógicas, para além de fiscalizar a assiduidade, tanto dos professores, assim como dos alunos. Houve, igualmente, capacitação dos professores e gestores das escolas, entre várias medidas.

Collinson disse que estas medidas poderão ter efeito se houver acompanhamento permanente dos próprios encarregados de educação. No entanto, acredita que este ano haverá melhorias em termos de aproveitamento pedagógico.