Ciências forenses sem espaço na academia

AS instituições de ensino no país apresentam lacunas em matérias ligadas a ciências forenses para a investigação criminal. A constatação foi feita hoje em Maputo, no 4º Congresso Internacional do Instituto Superior de Ciências e Tecnologia Alberto Chipande (ISTAC) sobre criminalística.

A delegada do ISTAC em Maputo, Emirene Matos, citada pela Rádio Moçambique, afirmou que o combate ao crime deve envolver outras ciências de investigação criminal. A nossa fonte defende um maior envolvimento das ciências forenses na investigação criminal para a melhoria dos julgamentos de processos criminais.

O Congresso Internacional sobre Criminalística pretende ampliar e estimular debates no ramo do direito penal e do processo penal, e criminologia, decorrentes da reformulação do ordenamento jurídico moçambicano. Durante dois dias, o evento reúne professores, pesquisadores e estudantes dos cursos de licenciatura e pós-graduação em ciências criminais.