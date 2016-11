Zambézia vai aumentar produção de leite e carne

A EMPRESA Zambézia Agro-Pecuária (ZAP) espera elevar, nos próximos tempos, a oferta de leite e de gado de corte, com a entrada em actividade do laboratório de cruzamento e produção de embriões de bovinos que melhor se adaptam às condições tropicais.

O projecto, fruto de um investimento entre a ZAP e a In Vitro Moçambique (IVM), no valor de 1,5 milhão de euros, com o apoio do Programa Internacional de Investimento (PSI) holandês, está, desde Maio de 2015, a trabalhar na produção de embriões, depois que se estabeleceu na província central da Zambézia em 2013.

Segundo o administrador Emanuel Lourenço, o projecto resulta de uma sociedade com a In Vitro Brasil, o maior produtor mundial de bovinos com recurso à tecnologia laboratorial.

“Pretendemos, através do projecto, criar animais 'in vitro' para a produção de leite, mas que se adaptem às condições tropicais”, disse Lourenço, acrescentando que o laboratório vai permitir a produção de animais de corte (criados para o abate e exploração da carne).

A fonte explicou que o laboratório está a produzir embriões de girolando, que consiste no cruzamento da espécie bovina giro leiteira do Brasil com a vaca holandesa, raça que é também é conhecida como “Holstein Frisian”. A característica particular que a destaca das demais é a excelente produção leiteira, sendo, por conseguinte, considerada uma das melhores de todo o mundo.

A produção em laboratório do girolando constitui um feito que era impossível porque não se podia importar o girolando do Brasil, em consequência da proibição imposta por protocolos fitossanitários, para além de que era praticamente impossível, do ponto de vista logístico, fazer uma aquisição de bovinos em larga escala.

Apesar de ter avançado na produção de embriões da espécie girolando, a ZAP está a importar, da vizinha África do Sul, novilhas holandesas e que as cruza com sémen do girolando no acto de produção de embriões.

De acordo com a fonte, a Zambézia Agro-Pecuária está a importar doadoras “brahman pure” e possui sémen do “brahman” destinado à produção de animais de corte desta raça, entre fêmeas e machos, para disponibilizar ao mercado.

Quando atingir a plenitude, o projecto pretende potenciar o gado de leite porque os animais usados na sua geração não são adaptados às condições do país.

Lourenço apontou, a título de exemplo, que o Brasil tinha baixos níveis de produção de leite e quando pensou na sua massificação usou soluções que consistiram no cruzamento de espécies seleccionadas, feito que permitiu gerar espécies que, além dos óptimos níveis de produção, têm uma idade útil estimada em cerca de 20 anos de vida.

Desta feita, o Brasil conseguiu tornar-se no quarto produtor mundial de leite e usa as espécies que Moçambique está agora em condições de produzir “in vitro”.

Leonel Muchano, da AIM