Estudante moçambicano assassinado no Brasil

UM moçambicano que cursava mestrado em Fitotecnia na Universidade Federal Rural do Semiárido, no Brasil, foi encontrado morto em Mossoró, uma cidade a oeste do estado do Rio Grande do Norte, noticiou ontem a Imprensa brasileira. O corpo de Geraldo Monteiro Silvério, de 28 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira num condomínio residencial no bairro Presidente Costa e Silva, na cidade de Mossoró.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte ainda aguarda o resultado oficial da perícia feita ao corpo do moçambicano para definir que rumos serão dados à investigação.

Peritos que foram ao condomínio Portal da Resistência anteciparam que o moçambicano tinha um ferimento profundo na testa, pequenas escoriações pelo corpo, além de duas perfurações nas nádegas.

Numa nota à Imprensa, a Universidade Federal Rural do Semiárido lamentou a morte do estudante e apresentou os pêsames e solidariedade à família.