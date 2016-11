Caphiridzanje: uma tragédia anunciada

CAPHIRIDZANJE, no distrito de Moatize, na província de Tete, virou notícia nos dias que correm por conta de uma tragédia que vitimou dezenas de pessoas (ontem estavam contabilizados 80), situação associada à venda informal de combustíveis.

Relatos no local dão conta que na tarde do dia 16 de Novembro, quarta-feira, um camião de marca Mercedez Benz, com um atrelado acoplado de dois tanques, contendo 80 mil litros de gasolina, introduziu-se mata adentro num esquema de drenagem de combustível.

O referido camião pertencente a Walkers, uma empresa malawiana, fazia a trajecto Porto da Beira - Malawi. Na circunstância, o motorista do camião abandonou o trajecto habitual e, algures em Caphiridzanje, juntou-se-lhe uma outra viatura de marca Toyota Hino 300 carregada de tanques plásticos vazios.

Já no local, contam as testemunhas, iniciou a operação de drenagem de combustível com recurso a uma motobomba. Na circunstância, perto das 19.30 horas, houve um curto-circuito e o fogo acabou atingindo a camioneta e um dos compartimentos do camião-tanque.

Os supostos compradores e o motorista, após inválidas tentativas para debelar o fogo, acabaram abandonando o local e pela madrugada foram retirar para parte incerta a carcaça da camioneta.

Albertino Guerra, uma das vítimas do incêndio, internado no Hospital Provincial de Tete, que assistiu à operação, conta que a camioneta Hino 300, de cabine branca e carroçaria azul, pertence a um cidadão que vive na vila de Moatize, no bairro 12, que exerce há bastante tempo a actividade de venda ambulante de combustível.

Acrescentou que no dia seguinte, 17 de Novembro, com um dos compartimentos de combustível em chamas, aliado à ausência de elementos da Polícia, a população, incluindo ele próprio, tratou de assaltar um dos reservatórios, por sinal ainda não atingido pelo fogo para a retirada do resto da gasolina.

“Começámos a retirar a gasolina por volta das 10 horas e às 16 esvaziamos o tanque todo. Nisto iam chegando mais pessoas. Para aumentar as quantidades de gasolina, resolveram atacar o reservatório que estava a arder. Quando os corajosos conseguiram abrir a boca do tanque, já em chamas, espalhou-se um jacto de fogo que atingiu toda a gente nas imediações. Vi o meu amigo a cair já com o corpo todo em chamas, o mesmo acontecendo com outras pessoas. Era impossível socorrermo-nos uns aos outros”, contou Albertino Guerra.

Disse ainda que o fogo o atingiu apenas nos membros inferiores e uma parte dos superiores, sem gravidade, porque se encontrava um pouco distante do tanque. Na circunstância, ele regressava ao camião para retirar mais combustível, após ter esvaziado os bidões na sua casa, que dista cerca de 400 metros do local do incidente.

A tragédia aconteceu por volta das 17 horas do dia 17 de Novembro corrente, quando mais de uma centena de populares estava ao redor a retirar combustível da viatura. O local dista cerca de 800 metros da Estrada Nacional Número 7, que liga a cidade de Tete e o Malawi.

De referir que a cabeça do camião, da companhia Walkers, não sofreu com o fogo porque na altura do primeiro incêndio o motorista, de origem malawiana, desmembrou a cabina do resto do camião. Entretanto, só conseguiu percorrer alguns metros porque de repente o motor foi abaixo e decidiu abandonar o veículo.

NEGÓCIO FLORESCE HÁ DEZ ANOS

O negócio de combustível ambulante ganhou impulso nos últimos 10 anos com o início da exploração das minas de carvão de Moatize.

A Reportagem do “Notícias” apurou em Moatize que os vendedores ambulantes de combustível são conhecidos e vezes sem conta abastecem, nas suas casas, viaturas de singulares e instituições.

As mineradoras instaladas no distrito de Moatize queixam-se da situação. Na tentativa de minimizar o problema, em conjunto com as autoridades do Governo distrital, fizeram o levantamento e respectivo mapeamento de vendedores informais de combustível.

As gasolineiras instaladas na vila de Moatize já se queixaram da concorrência desleal dos vendedores ambulantes de combustível.

Apesar deste desenvolvimento, de lá para cá nada foi feito e os esquemas de roubo de combustível aumentaram até envolver os camionistas das companhias malawianas que transportam o combustível do Porto da Beira. A tragédia de Caphiridzanje surge neste contexto.

MAIS APOIO CHEGA A TETE

Entretanto, os doentes internados nas enfermarias do Hospital Provincial de Tete, a maioria em estado grave, estão a receber assistência médica de profissionais especializados em matéria de queimaduras da pele. Pessoal da saúde de unidades periféricas e também das províncias de Manica e Sofala foi mobilizado para atender à tragédia.

“O apoio para assistir os internados está a conhecer um desenvolvimento positivo, o que significa uma mais-valia na busca de cura para os doentes”, disse Carmelita Namashulua, chefe da brigada central do Governo enviada a Tete para se inteirar dos contornos da tragédia.

Segundo a governante, os profissionais da Saúde estão a redobrar esforços na assistência às vítimas algumas das quais apresentam queimaduras acima de 50 por cento do corpo.

BERNARDO CARLOS