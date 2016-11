Seis mortos num naufrágio em Gaza

SEIS pessoas morreram e quatro continuam desaparecidos, na sequência de um naufrágio ocorrido domingo, no Rio Limpopo, província de Gaza, envolvendo um barco a remo, que na altura transportava 23 passageiros, incluindo o piloto.

As pessoas em causa, cujas idades variam entre 13 e 18 anos, são estudantes de uma escola primária e outra secundária, que regressavam de Maelane, no distrito de Limpopo, para onde se haviam deslocado para a realização de uma partida amigável de futebol, de acordo com informações facultadas ao “Notícias” por Rahimate Calu, substituta do administrador marítimo de Gaza.

Segundo ela, embora a embarcação em causa tivesse capacidade de quatro, terá transportado 23 pessoas, o que pode ter concorrido para esta fatídica ocorrência.

Ela explicou que durante a viagem de ida, os jovens foram transportados num barco apropriado para passageiros. Porém, esta embarcação terá sido desviada para outras actividades pelo proprietário. É assim que na hora do regresso, o grupo foi levado num barco de pesca, com muito baixa capacidade. O piloto da embarcação encontra-se sob custódia policial.

Rahimate Calu disse estar preocupada com o facto de a sua instituição, não obstante estar a trabalhar de forma sistemática, visando a observância de todos os procedimentos no exercício da actividade de transporte marítimo, amiúde situações similares se vão repetindo um pouco por toda a província de Gaza.

Entretanto, ainda na tarde de ontem tiveram lugar em Zongoene cerimónias fúnebres de cinco das seis vítimas do naufrágio. O corpo da sexta vítima foi resgatado mais tarde.

A Governadora de Gaza, Stella Pinto Zeca, deslocou-se ao local da ocorrência para confortar as famílias enlutadas e a população local.

Refira-se que uma equipa multissectorial tendo à cabeça Alberto Matusse, director provincial dos Transportes e Comunicações, foi designada para acompanhar o processo de resgate das vítimas e prestar apoio necessário. A referida comissão de trabalho integra o Serviço de Salvação Pública, o Instituto Nacional de Calamidades e a Administração Marítima.

Virgílio Bambo