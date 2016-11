Consumo de energia cresce mais rápido em Moçambique

MOÇAMBIQUE possui a maior taxa de crescimento do consumo de energia eléctrica da África Austral. Nos últimos cinco anos a demanda cresceu 12 por cento, muito acima dos três por cento que constitui a média regional.

Devido a esta razão, os sistemas de produção e fornecimento de electricidade encontram-se a funcionar no seu limite e o nível de consumo nacional é de 850 megawats.

Dados tornados públicos pelo Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Electricidade de Moçambique (EDM), Mateus Magala, o país precisa de 100 megawats por ano para satisfazer a demanda, o que corresponde a construção de várias centrais termoeléctricas, similares a de Ciclo Combinado a Gás Natural de Maputo, cuja primeira pedra foi lançada há dias, cuja conclusão está prevista para 2018.

Falando durante a cerimónia, Magala referiu que o empreendimento, combinado com a reabilitação das centrais Hidroeléctricas de Mavuzi e Chicamba na província de Manica, a serem concluídas em Dezembro próximo, vai diversificar a matriz energética.

Por outro lado, o funcionamento destas centrais vai aumentar a geração de energia da EDM dos actuais 206 megawats para 315 Megawats a partir dos meados de 2018. O alcance destas metas poderá contribuir para a industrialização do país, que requer uma enorme quantidade e qualidade de electricidade.

“A transformação de Moçambique passa pelo aumento do acesso à energia para todos, e da sua exportação para os países da região, como uma fonte de divisas para o país” apontou Magala, que sublinhou que a EDM possui uma missão de catalisador do desenvolvimento do país.