TRAGÉDIA DE TETE: Número de mortos continua a subir

AS informações que vêm de Tete não são nada encorajadoras. O número de mortos vítimas da tragédia Caphiridzanje, no distrito de Moatize, internadas no hospital provincial, continua a subir, não obstante o esforço empreendido pelo pessoal médico para salvar as vidas dos enfermos.

Dados oficiais indicam que dos 80 mortos registados até segunda-feira, ontem o número passou para 84. As mesmas informações dão conta que 60 pacientes, dos quais 34 com gravidade, continuam internados no hospital provincial de Tete, onde recebem cuidados médicos.

Falando ontem ao nosso jornal, a médica-chefe provincial da Saúde, Mulássua Simango, disse que dos quatro perecidos nas últimas 24 horas, consta uma mulher grávida sendo que do universo dos internados nas diversas enfermarias improvisadas, oito são crianças e uma mulher grávida.

Ela adiantou que do levantamento efectuado pelas equipas no terreno do incidente constatou-se um cumulativo de 173 pessoas atingidas pelas chamas da explosão, das quais 108 deram entrada nesta unidade sanitária.

“O aumento do número de afectados resultou de um trabalho de levantamento efectuado no terreno, onde foram encontradas mais 20 pessoas com ferimentos que não tinham sido dirigidas ao hospital, talvez porque na altura da explosão do tanque haviam perdido o norte”- disse Mulássua Simango.

Entretanto, o governo da província de Tete exortou diversos segmentos da sociedade civil para a prestação de solidariedade interna e multiforme para minimizar o sofrimento das famílias afectadas neste momento de dor e luto.

Uma nota de exortação enviada ao nosso jornal, pelo Gabinete do Governador de Tete, agradece todo o apoio até aqui prestado às vítimas da tragédia de Caphiridzanje e encoraja ainda a continuação deste espírito de solidariedade, com vista a minorar o sofrimento causado pela tragédia.

O movimento de solidariedade às vítimas vem crescendo, conforme revelou a administradora do distrito de Moatize, Maria José Ntefula Torcida.

BERNARDO CARLOS