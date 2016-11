CONFLITO DE TERRAS NA BEIRA: Mulheres amotinam-se no município

UM grupo de mulheres camponesas amotinou-se na manhã de ontem defronte do edifício principal do Conselho Municipal da Beira (CMB) reivindicando as suas machambas, confiscadas no bairro da Munhava Matope para dar lugar à edificação de um parque de automóveis.

As mulheres queixam-se de injustiças supostamente perpetradas pelas autoridades municipais e pela entidade que beneficiou do direito de uso e aproveitamento de terra, uma vez que os antigos titulares não foram ressarcidas.

“O município retirou as nossas terras e entregou-as ao grupo Mesquita. Não fomos indemnizados, e quando fazemos as nossas machambas eles mobilizam polícias e disparam para nos dispersar”, lamentou Miselia Domingos, uma das queixosas.

Entretanto, o vereador de Construção e Urbanização da autarquia, Albano Carige, disse que a situação está a merecer a devida atenção do Município.

Explicou que do levantamento efectuado havia um certo número de afectados mas depois de serem ressarcidas, apareceram outras pessoas.

“Estamos a trabalhar com este grupo que não foi contemplado e teremos uma saída”. acrescentou. ometeu o nosso entrevistado.