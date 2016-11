Debate-se em Maputo direito à greve

Quarta, 23 Novembro 2016

OS objectos de barro podem ser coisas de Deus como podem ser coisas do diabo. O artista não é Deus nem pretende ser Deus. As obras feitas de barro, moldadas a mão ou nas rodas de oleiro, pintadas, cobertas com vidro, e outros materiais moldados pelas mãos de um artista levam-nos ao belo, levam-nos a pensar. Ler mais..