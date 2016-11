Tragédia de Caphiridzanje: número de mortos sobe para 88

Subiu de 84 para 88 o número de mortos em resultado da tragédia de Caphiridzanje, no distrito de Moatize, província de Tete, originada pela explosão de um camião cisternas contendo gasolina.

Com efeito, nas últimas 24 horas morreram mais quatro pessoas, segundo noticiou há momentos a Rádio Moçambique, citando a substituta da directora do hospital provincial de Tete, Verónica de Deus.

Dos 56 doentes internados, 30 continuam em estado crítico. Ainda hoje, estão programadas nove intervenções cirúrgicas a cinco crianças e quatro adultos, para além dos quatro doentes operados ontem.

Segundo Verónica de Deus, nalguns internados, está a ser feita a reposição de tecidos em partes do corpo, devido à gravidade das queimaduras

Segundo o relatório preliminar apresentado pela equipa mandata para investigar as causas da tragédia, a explosão do camião foi originada por um curto-circuito durante a drenagem de combustível, com recurso a uma motobomba.