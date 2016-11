Inicia em Maputo Congresso da Justiça

Sábado, 05 Novembro 2016

A LITERATURA moçambicana ficou enriquecida esta semana com o lançamento de mais uma obra do escritor e jornalista do “Notícias”, Hélio Filimone, em homenagem ao taxista moçambicano, Mido Macie, assassinado em Fevereiro de 2013 pela polícia sul-africana em Daveyton, arredores de Joanesburgo. Ler mais..