RECURSOS NATURAIS EM MUTINDIRI, CHIBABAVA: Gestores desaparecem com dinheiro da comunidade

MEMBROS do Comité de Gestão de Recursos Naturais do povoado de Mutindiri, distrito de Chibabava, em Sofala, denunciaram esta semana o desaparecimento do seu presidente, tesoureiro e secretário logo depois de as autoridades das Florestas e Fauna Bravia depositarem os 20 por cento resultantes da exploração de recursos naturais desta zona, rica em madeira.

Desde 2013 que o comité de gestão tem vindo a receber valores monetários que variam de 100 a 200 mil meticais por ano para beneficiar as comunidades.

Falando a uma equipa de avaliação da Agência de Desenvolvimento Local (ADEL) - Sofala, que se fez a Mutindiri para aferir as actividades em curso, sobretudo no empoderamento das comunidades, os membros, que beneficiaram de treinos em diversas áreas, afirmaram que não se podia esperar coisas melhores no presente ano devido ao desaparecimento dos gestores.

“Muito dinheiro vem sendo depositado na conta da comunidade mas não vemos nada. Nem escolas e muito menos o mercado foi ampliado. Estamos desapontados e já comunicámos às autoridades do distrito para fazerem diligências para se mudar a chefia do comité”, queixou-se Joana Jossias, membro do órgão.

O responsável da área de Fiscalização do Comité de Gestão de Recursos Naturais de Mutindiri, Joaquim Tendepe Vasco, disse a jornalistas que as acusações da comunidade pendem sobre si, porque é o único elemento da Direcção que está ali, mas não sabe onde é que se encontram os outros integrantes.

“Chegámos a um ponto de saturação. As comunidades reparam em mim dizendo que sei onde estão os dirigentes da organização. Digo que sou também vítima como os outros. Fui usado pelo presidente para no dia 4 de Outubro apresentar um relatório de actividades que não existiram. No discurso que fui solicitado a apresentar lia-se que se compraram meios circulantes para os líderes comunitários, quando na verdade nada aconteceu. Eu, como outras pessoas, não sei onde estão os nossos chefes. Alguns dizem que estão na Beira, mas quando ligamos nenhum deles atende o telefone”, lamentou Tendepe.

Entretanto, Rodolfo Assane, um dos responsáveis da ADEL-Sofala, que encabeçava a equipa de monitoria e avaliação, revelou que vai fazer diligências a outros níveis para se restabelecer o funcionamento normal daquela agremiação.

Assane disse que o caso de Mutindiri é atípico, porque todos os Comités de Gestão de Recursos Naturais ao nível da província estão a trabalhar em pleno e os membros estão satisfeitos porque beneficiam do dinheiro proveniente dos recursos naturais.

RODRIGUES LUÍS