Contabilizados 93 mortos vítimas da tragédia de Tete

MAIS cinco doentes morreram nas últimas 24 horas, passando de 88 para 93 mortos vítimas da tragédia de Caphiridzanje, no distrito de Moatize, província de Tete. A médica-chefe do Hospital Provincial de Tete, Verónica de Deus, disse que alguns feridos que foram submetidos a intervenções cirúrgicas mostram sinais de melhorias, o que anima a equipa médica envolvida.

A fonte acrescentou que foram operados oito doentes, dos quais quatro são crianças.

“Ainda temos internados 51 doentes, dos quais 13 nos cuidados intensivos”, disse a médica-chefe.

Ela disse que no grupo dos internados ainda fazem parte 8 crianças e uma mulher grávida.

As equipas médicas especializadas estão a duplicar turnos para efectuar as intervenções cirúrgicas, segundo explicou Verónica de Deus.

Entretanto, segundo ela, outras 22 vítimas de Caphiridzanje, com ferimentos ligeiros, estão a receber tratamentos ambulatórios no Centro de Saúde local, para onde foi destacada uma equipa de técnicos da Saúde. “Estes doentes que na altura da evacuação das outras vítimas da tragédia não se fizeram presentes, estão aos poucos a reaparecer nas comunidades e como têm queimaduras de menor grau vão sendo assistidos no Centro de Saúde de Caphiridzanje”, explicou.

De referir que o Hospital Provincial de Tete tem um cumulativo de 175 doentes internados, padecendo de várias enfermidades.

Bernardo Carlos