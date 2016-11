Graduados desafiados a buscar soluções locais

OS quadros anualmente colocados no mercado do trabalho, após a formação académica, são chamados a estar ao serviço do desenvolvimento humano e tecnológico, através da implementação de soluções pensadas localmente, para o bem-estar dos moçambicanos.

O apelo foi feito pelo reitor da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), Orlando Quilambo, na cerimónia de graduação, que teve lugar ontem em Maputo. Ao todo são 923 graduados provenientes de diferentes áreas do saber.

Deste universo 839 são licenciados, 79 mestres e seis doutores, estes últimos provenientes da Faculdade de Direito, que graduou os primeiros estudantes neste grau académico, desde a sua existência. A Faculdade de Letras e Ciências Sociais foi a que mais graduou, com um total de 300 quadros.

O dirigente da maior e mais antiga instituição do Ensino Superior do país disse que para consolidar a formação do capital humano a UEM pretende promover a investigação de qualidade, sem prejuízo do papel do ensino e da extensão.

“Ao definir a investigação como o seu nicho de actividade, a UEM pretende contribuir melhor para a produção de conhecimento científico e para uma maior intervenção institucional no desenvolvimento de Moçambique, em geral, e do Ensino Superior, em particular” disse.

Os graduados não deixaram de mostrar a sua satisfação com o galardão alcançado, após um processo de formação marcado por várias adversidades e sacrifícios. Uma palavra de apreço foi endereçada a todos intervenientes que contribuíram para o sucesso dos seus estudos.

“Não poderíamos concluir a nossa formação com êxito, se não fosse a entrega dos nossos docentes. Agradecemos aos nossos pais, encarregados de educação e familiares pelo apoio moral, financeiro e material que cederam de forma incansável”, afirmou Mário Teixeira, endereçando a mensagem dos graduados.

Apesar da exigência de anos de experiência para a ocupação de determinadas vagas, vista como uma barreira para os recém-formados, estes mostraram-se prontos para aplicar os conhecimentos adquiridos para o bem da sociedade, bem como a continuar a aprender das experiências da vida quotidiana.

Na cerimónia, algumas empresas distinguiram os melhores estudantes de vários cursos, que foram premiados com estágios profissionais, valores monetários, computadores e telemóveis.