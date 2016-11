CANAL DE CHIVEVE: Assegurado financiamento para parque verde na Beira

A PROVÍNCIA de Sofala tem garantidos 25 milhões de dólares norte-americanos para a promoção de um parque verde ao longo do canal de Chiveve, que atravessa a cidade da Beira, um projecto que se prevê arranque em Março do próximo ano.

Para o efeito, até Fevereiro serão conhecidos os vencedores do concurso público a ser lançado ainda este ano.

A ideia do Governo é aproveitar a biodiversidade existente nas margens do Chiveve para a construção de infra-estruturas amigas do ambiente a serem usadas para a promoção do turismo.

O director do projecto “Cidades e Mudanças Climáticas” no Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Paulo Óscar, disse, a propósito, que as áreas reservadas contemplam as zonas húmidas do rio Chiveve. Será criado um parque verde para aproveitar-se a biodiversidade.

Explicou que haverá zonas abertas para a construção de infra-estruturas de lazer que contemplam parques infantis, campos de futebol e basquetebol, restaurantes, escritórios, anfiteatros, edifícios para albergar artesãos, jardins botânicos, entre outros atractivos para o turismo.

Em relação à reabilitação do canal em si, a primeira fase está a 90 por cento de execução. A empreitada, que iniciou em 2014, está a ser executada pela empresa chinesa CHICO, num investimento de 13 milhões de euros financiados pela Cooperação Alemã, através do banco KfW.

Basicamente, as obras consistem na reabertura do canal de Chiveve, colocação de comportas, construção de bacias de retenção das águas pluviais, com a capacidade de 250 mil metros cúbicos. Foram reabilitados cerca de cinco quilómetros de estrada e edificada uma praça na zona de cais Manarte.

Há dias os directores provinciais das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Manuel Fobra, da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Ermelinda Maquenze, dos Transportes e Comunicações, Hélcio Canda, e da Juventude e Desportos, Fernando Pinho, visitaram as obras e receberam explicações dos empreiteiros e dos consultores sobre a empreitada.

Na ocasião Paulo Óscar explicou que terminadas as obras haverá muitos benefícios para os citadinos, porque as chuvas deixarão de ter impacto negativo na cidade da Beira.

“Sempre que chovesse as águas escorriam pela superfície. No futuro as águas poderão ser evacuadas para as duas bacias de retenção”, explicou.

No final o porta-voz do Governo Provincial de Sofala, Hélcio Canda, disse que o Executivo estava satisfeito pelos passos dados e parabenizou a população do distrito da Beira pela paciência e por ter acreditado no Executivo Central na resolução deste problema.

RODRIGUES LUÍS