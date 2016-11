INAE inspecciona mais de 300 estabelecimentos

A INSPECÇÃO Nacional das Actividades Económicas (INAE) fiscalizou cerca de 368 unidades comerciais em todo o país, na semana passada, um trabalho que envolveu 81 brigadas e 12 piquetes operativos.

Entre as irregularidades constatadas, destaque vai para a existência de agentes económicos a operar sem alvarás, registando-se a falta de boletins de saúde e péssimas condições de higiene e limpeza em lojas e armazéns.

Numa altura que os agentes económicos reforçam o abastecimento das suas prateleiras, a contar com o aumento da demanda nas vésperas do Natal e fim de ano, a INAE mostra-se cada vez mais intolerante em relação à venda de produtos fora do prazo.

Segundo a inspectora-geral da INAE, Maria Freitas, as províncias da Zambézia e Nampula são as que mais casos apresentam. Na semana passada foram apreendidos produtos na ordem dos 100 mil meticais, sendo que parte destes foram incinerados na Zambézia, devendo o mesmo acontecer em Nampula.

O INAE tem intensificado as acções inspectivas com a aproximação da quadra festiva, tendo em vista pôr cobro a práticas como a especulação de preços, adulteração de peso e outros irregularidades que são recorrentes nesta altura do ano.