Ensino secundário vai a exame amanhã

ESTÃO criadas as condições para o arranque, amanhã, dos exames do nível secundário do ensino geral, na cidade de Maputo. A garantia foi dada esta manhã por Beatriz Majama, que tem sob sua alçada a Direcção de Educação e Desenvolvimento Humano, tendo esclarecido que as provas já tinham sido enviadas a todos os distritos.

Deu a conhecer que pelo facto de no próximo ano as aulas arrancarem antes do período habitual, a 20 de Janeiro, de forma a evitar que colidam com o Censo Geral da População, há um esforço redobrado para que as correcções tenham lugar com maior celeridade.

Neste sentido, referiu que as condições logísticas para que tal ocorra já estão criadas.

Por outro lado, asseverou que se registou um balanço positivo nos exames da segunda e quinta classe, terminados recentemente. “Os resultados preliminares indicam um aproveitamento positivo : 80 por cento para a segunda, e 75 para a quinta classe”.

Entretanto, a directora da Escola Primária Completa 16 de Junho, Adriana Pateguane, disse que embora se tivesse registado um aproveitamento de 96 por cento na quinta classe, notou-se que os alunos manifestaram dificuldades na disciplina de Ciências Sociais.

Segundo a dirigente, “pode ser porque há muita matéria nesta disciplina, mas nós vamos trabalhar para ver se no ano que vem a situação melhora”, esclareceu.